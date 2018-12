Liverpool verlengt met Engels international: ‘Betekent alles voor mij’

Joe Gomez heeft zijn contract bij Liverpool verlengd, zo maakt de Engelse club via zijn officiële kanalen bekend. De 21-jarige verdediger heeft zijn handtekening gezet onder een tot 2024 lopende verbintenis, wat betekent dat hij twee jaar langer vastligt op Anfield. Het contract van de zesvoudig international van Engeland liep nog tot medio 2022.

Liverpool nam Gomez in 2015 over van Charlton Athletic, waar hij de jeugdopleiding doorliep en zijn debuut in het betaald voetbal maakte. Op 8 september 2015 speelde de verdediger zijn eerste wedstrijd voor Liverpool, in het competitieduel met Stoke City (0-1 zege). Daarna liep Gomez een zware knieblessure op, die hem lange tijd aan de kant hield. Tot dusver speelde hij 59 wedstrijden voor Liverpool, waarvan 18 dit seizoen.

“Dit nieuwe contract betekent alles voor mij. Ik ben hier nu een aantal jaar en mag het genoegen hebben om voor Liverpool te spelen, dus ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om mezelf langer aan deze club te verbinden. Ik houd van de club en leer enorm veel, dus ik ben blij dat het zich kan doorzetten. De afgelopen vier jaar heb ik de nodige hoogte- en dieptepunten meegemaakt, ieder seizoen was anders”, zegt Gomez op de officiële website van Liverpool.

“Ik heb enkele tegenslagen gehad, maar dat hoort bij mijn carrièreverloop. Dankzij de manager en de staf heb ik enorm veel kunnen leren, ik hoop dat dit een vervolg kan krijgen en kijk uit naar de toekomst”, vervolgt de verdediger, die momenteel aan de kant staat met een breuk in zijn onderbeen. “Alles wijst erop dat Liverpool op de goede weg is. Vorig jaar waren we al dicht bij de hoofdprijzen en de start van dit seizoen laat zien dat we over karakter beschikken.”