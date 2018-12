SC Heerenveen bevestigt vertrek: ‘We hebben goede dingen bereikt’

Luuc Eisenga vertrekt bij sc Heerenveen. De club uit Friesland maakt via de officiële kanalen bekend dat de algemeen directeur per 1 maart terugtreedt. “Ik heb besloten om de zaken hier goed af te sluiten en daarna op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging”, aldus de bestuurder.

Eisenga werkte lange tijd in de wielersport. Hij was assistent bij Motorola, persvoorlichter bij Team Telekom en werkte eveneens bij LottoNLK-Jumbo. Hij was tevens voorzitter van de AIGCP, de belangenbehartiger van profwielerploegen. Eisenga ging in 2016 aan de slag bij sc Heerenveen, maar de laatste maanden zwol de kritiek op zijn functioneren aan.

“Sponsors, vrijwilligers en supporters zijn ontevreden over de koers van de club en missen visie, daadkracht en warmte bij de directeur”, schreef de Leeuwarder Courant onlangs. “Ik wil allereerst graag de medewerkers bedanken voor het vertrouwen en hun inzet de afgelopen jaren. We hebben goede dingen bereikt met elkaar en gezorgd voor een gezond bedrijfsklimaat”, reageert Eisenga nu.

“Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd bij deze mooie club en ben blij dat het gelukt is om rust en structuur terug te brengen in het bedrijf.” Jorrit Jorritsma, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, laat weten dat de RvC ‘prima’ heeft samengewerkt met Eisenga. “Hij leidt de club rustig en vastberaden, heeft het vertrouwen van de medewerkers en gaat stap voor stap zijn weg. De hele club is hem daarvoor dank verschuldigd.”