Kritiek op VAR: ‘Deze wanoptredens moeten een halt worden toegeroepen’

Tijdens de afgelopen speelronde in de Eredivisie werd de videoscheidsrechter diverse keren ingezet. Zo kreeg Matthijs de Ligt tijdens het duel met PEC Zwolle (1-4 winst) een gele kaart van scheidsrechter Jochem Kamphuis, terwijl iedereen bij de gastheer dacht aan een rode prent.

De Ligt beging een overtreding op Kingsley Ehizibue en Dennis Higler bevestigde als VAR dat Kamphuis een goede beslissing had genomen door geel te geven. “Ik denk dat alleen de dienstdoende scheidsrechter en de VAR hier geel voor hadden getoond. Ieder ander gewoon rood”, twitterde Mario van der Ende zaterdagavond.

De 62-jarige oud-scheidsrechter zag ook opmerkelijke VAR-momenten bij de wedstrijden VVV-Venlo-FC Groningen, PSV-Excelsior en NAC-Vitesse. “Zal bondsdirecteur Eric Gudde al spijt hebben van die 5,9 miljoen euro die dit seizoen aan de VAR is besteed?”

“Ongelooflijk wat een treurnis. Deze wekelijkse arbitrale wanoptredens in de Eredivisie moeten toch een halt worden toegeroepen”, aldus de voormalig arbiter op Twitter. Van der Ende floot van 1985 tot 2003 meer dan 600 wedstrijden in het betaald voetbal en was van 1990 tot 2002 internationaal scheidsrechter van de FIFA.