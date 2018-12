Sancho huilend naar het gras: ‘Het doelpunt is voor mijn overleden oma’

Jadon Sancho heeft een tumultueuze week achter de rug. De achttienjarige aanvaller van Borussia Dortmund reisde deze week terug naar Engeland, vanwege het overlijden van zijn oma. Hij keerde vrijdagavond terug in Duitsland en zorgde zaterdagmiddag voor het winnende doelpunt in de Kohlenpottderby tegen Schalke 04 (1-2).

Zeventien minuten voor tijd passeerde Sancho zijn bewaker met een fraaie voetbeweging, combineerde hij met Raphaël Guerreiro en vond hij de verre hoek met een gecontroleerd schot. Sancho ging naar het gras en liet de tranen de vrije loop. "Dit doelpunt betekent veel voor mijn familie", zegt hij na afloop. "Het doelpunt is voor mijn overleden oma. Ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen om drie punten te pakken."

"Het was een zware week voor hem", beaamt trainer Lucien Favre. "Jadon kwam gisteravond pas terug uit Londen. Maar hij wilde dolgraag meedoen." Sportief directeur Michael Zorc is blij voor de jonge Engelsman. "Het optreden van Jadon is nog belangrijker voor hem, gezien wat hij deze week heeft meegemaakt." Voorafgaand aan de wedstrijd vertelde Zorc overigens aan BILD dat hij kan garanderen dat Sancho volgend seizoen in Dortmund speelt.

"Ja, want het is een jonge speler en er zijn absoluut geen signalen dat hij weggaat", benadrukte de directeur. "Jadon weet heel goed welke club hem naar het nationale elftal van Engeland heeft gebracht. Hij heeft zelf ook meerdere keren aangegeven hoe goed hij zich hier voelt." De voormalig jeugdspeler van Manchester City kwam dit seizoen in veertien competitieduels tot vijf doelpunten en zeven assists. Zijn contract loopt door tot medio 2022.