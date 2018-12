Younes maakt eerste minuten sinds maart tijdens eenvoudige zege Napoli

Amin Younes heeft zijn eerste minuten namens Napoli gemaakt. De afgelopen zomer van Ajax overgenomen vleugelspits is weer hersteld van een achillespeesblessure en nadat hij vorige week voor het eerst bij de selectie zat, mocht hij zaterdagmiddag tegen Frosinone het laatste ruime kwartier meedoen van Carlo Ancelotti. Napoli stond op dat moment door doelpunten van Piotr Zielinski, Adam Ounas en Arkadiusz Milik al met 3-0 voor en laatstgenoemde maakte er vijf minuten voor tijd ook nog 4-0 van. I Partenopei komen zodoende op acht punten van koploper Juventus te staan, terwijl de voorsprong op nummer drie Internazionale nu zes punten bedraagt.

Ancelotti koos er, met het oog op de beslissende Champions League-kraker tegen Liverpool van dinsdagavond, voor om zijn opstelling flink door elkaar te husselen. Doelman Alex Meret, in de zomer overgenomen van Udinese, kon hierdoor zijn officiële debuut maken voor i Partenopei, terwijl Faouzi Ghoulam na een afwezigheid van 402 dagen terugkeerde van een zware knieblessure. De thuisploeg had ondanks de wisselingen weinig moeite om snel op voorsprong te komen: nadat Frosinone na zeven minuten een corner niet weggewerkt kreeg, kon Zielinski raakschieten.

Het duurde daarna tot vijf minuten voor de rust voordat het thuispubliek weer kon juichen, maar een heerlijke uithaal van Ounas van een meter of dertig kreeg dan toch de handen op elkaar. Milik zette zijn ploeg op slag van rust vervolgens zelfs nog bijna op 3-0. Na de onderbreking waren de kansen opnieuw voor Napoli, maar wisten Ghoulam, Lorenzo Insigne en Ounas in eerste instantie het net niet te vinden. Twintig minuten voor tijd was het via Milik, die een voorzet van Ghoulam, binnen kon koppen echter toch raak en had Napoli de drie punten definitief binnen.

Younes mocht als invaller voor de geblesseerde Ounas vervolgens het laatste ruime kwartier volmaken en maakte zo zijn eerste minuten sinds 4 maart van dit jaar, toen hij namens Ajax een halfuur meedeed tegen Vitesse. Met de vleugelspeler in de ploeg werd het in de slotfase zelfs nog 4-0 voor de thuisploeg toen Milik een voorzet van Ghoulam, die de bal kreeg na een actie van Younes op links, tot zijn tweede doelpunt van de middag kon promoveren. Rai Vloet bleef bij Frosinone overigens de hele wedstrijd op de bank zitten.