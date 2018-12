Sarri krijgt lachers op de hand: ‘Je zal het aan iemand anders moeten vragen’

Voor Chelsea staat zaterdagavond de ontmoeting met koploper Manchester City op het programma. The Blues zullen de formatie van Josep Guardiola moeten verslaan om de landstitel enigszins in het vizier te houden. Maurizio Sarri kreeg vrijdagmiddag de lachers op zijn hand toen hem gevraagd werd hoe Manchester City te verslaan is.

“Ik weet het niet. Tegen Guardiola heb ik tot nu toe iedere wedstrijd verloren. Je zal het aan iemand anders moeten vragen”, antwoordde Sarri. Manchester City verloor dit seizoen nog geen enkele competitiewedstrijd, terwijl Chelsea in de afgelopen weken onderuit ging tegen Tottenham Hotspur (3-1) en Wolverhampton Wanderers (2-1). “Deze wedstrijd is voor ons enorm belangrijk. We weten dat het een enorm lastig duel wordt, tegen misschien wel het beste team van Europa.”

“Ze zijn al een tijdje onverslaanbaar, maar in een wedstrijd kan er van alles gebeuren. Ik denk dat wij steeds beter worden, al geldt dat ook voor hen. Het wordt moeilijk om het gat nog te dichten”, tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van de Italiaanse oefenmeester. De achterstand van Chelsea op Manchester City bedraagt inmiddels al tien punten. “We zijn het seizoen sterk begonnen, maar ondervinden nu enkele moeilijkheden. Dat is vrij normaal als je met een nieuwe speelstijl begint.”

“We moeten proberen om dit problemen op te lossen, door iedere dag te verbeteren. Een collectief doel geeft ons motivatie en motivatie zorgt voor vastberadenheid. In een aantal wedstrijden misten we vastberadenheid. Op dit moment zijn andere teams ook sterker dan wij. We moeten blijven werken om ons te verbeteren. In negentig minuten kan er alles gebeuren, daar moeten we in blijven geloven”, besluit Sarri.