‘Het zoemt in de regio, omdat veel mensen een zwak voor Feyenoord hebben’

Voor FC Emmen staat komende zondag het thuisduel met Feyenoord op het programma. De Rotterdammers wisten de laatste vijf wedstrijden op rij te winnen en reizen met vertrouwen af naar Drenthe, zo weet ook trainer Dick Lukkien. De oefenmeester van FC Emmen merkt dat het treffen met Feyenoord leeft in de regio.

“Ze hangen nu weer aan het elastiek. Het wordt een prachtige uitdaging voor ons. We zullen in de duels moeten komen. Als we Feyenoord de ruimte geven, krijgen we sowieso een heel lastige middag”, voorspelt Lukkien in gesprek met het Dagblad van het Noorden. Feyenoord wist donderdagavond het inhaalduel met VVV-Venlo met 4-1 te winnen. “Je merkt aan alles dat dit een bijzondere wedstrijd is.”

“Het zoemt in de regio, ook omdat er hier veel mensen een zwak voor Feyenoord hebben. Natuurlijk wordt het voor ons een moeilijke pot, maar we gaan vol voor een goed resultaat”, gaat de oefenmeester verder. FC Emmen bezet momenteel de vijftiende plaats in de Eredivisie, met veertien punten uit veertien wedstrijden. Lukkien kan zondag niet beschikken over Nicklas Pedersen, die andermaal geblesseerd raakte.

“Daar baalt Nicklas natuurlijk enorm van. Die jongen wil voetballen, maar hij heeft heel veel pech. Het is doodzonde, maar we moeten er mee dealen”, stelt Lukkien. FC Emmen en Feyenoord trappen zondagmiddag om 14.30 uur af