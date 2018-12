Legende waarschuwt Neymar: ‘Het is moeilijk hem te verdedigen’

Pelé is onder de indruk van de voetbalkwaliteiten van Neymar, maar is minder te spreken over het soms theatrale gedrag van de aanvaller binnen de lijnen. De drievoudig wereldkampioen vertelt in een interview met Folha de São Paulo dat de 26-jarige Neymar het niet nodig heeft om overtredingen te simuleren.

“Het is moeilijk om Neymar te verdedigen met alle streken die hij naast het voetballen uithaalt. Ik heb met hem gesproken en hem aan zijn kwaliteiten herinnerd”, aldus Pelé, die eraan toevoegt dat het onrealistisch is om te denken dat Neymar de nationale ploeg kan dragen. “Hij was ongelukkig, want Brazilië won het WK niet en Neymar werd er uitgelicht.”

“Ik heb hem in Europa twee keer gesproken. We praatten wat en ik heb het volgende uitgelegd: ‘De God van het voetbal heeft jou dit talent gegeven. Wat jij doet, maakt het alleen maar moeilijker’”, lijkt de 78-jarige Pelé te doelen op het gedrag op het veld waarmee Neymar bij tegenstanders en voetbalfans het bloed onder de nagels vandaan haalt.

Pelé vertelt verder onder de indruk te zijn van Kylian Mbappé, die bij Paris Saint-Germain samenspeelt met Neymar. “Neymar is mijns inziens completer, maar in Europa heeft iedereen het over Mbappé. Mensen vergelijken mij weleens met Mbappé en er zijn overeenkomsten, ja. Maar hij is al negentien. Hij heeft het WK gewonnen”, besluit de Braziliaan.