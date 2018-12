‘Ze dachten waarschijnlijk dat er zonder Ronaldo meer spelers zouden gaan’

Gianluigi Buffon vertrok afgelopen zomer na zeventien jaar bij Juventus, maar tot verrassing van velen zette de veertigjarige doelman geen punt achter zijn loopbaan. De 176-voudig Italiaans international ging in plaats daarvan op een aanbod van Paris Saint-Germain in en tekende een eenjarige verbintenis, met een optie voor nog een seizoen, in Parijs.

Buffon baarde in zijn laatste maanden in Turijn opzien door zijn uithaal richting scheidsrechter Michael Oliver nadat La Vecchia Signora werd uitgeschakeld door Real Madrid in de Champions League en geeft nu aan dat hij destijds een stressvolle periode doormaakte: “Ik heb een goed gesprek gevoerd met de directeur en ik denk dat het moment waarop we ieder onze eigen weg moesten gaan aangebroken was”, blikt hij terug in gesprek met Tiki Taka.

“Hoewel het een eer is, drukt het wel op je om zo lang een speler van Juventus en de aanvoerder te zijn. Ik heb erover nagedacht om met pensioen te gaan, of door te gaan als er een ongelooflijk aanbod van een topclub binnen zou komen. Als het uit een exotische competitie was gekomen, zou ik het niet eens overwogen hebben. PSG meldde zich in mei, waarna ik erover na ging denken om nog een jaar of twee door te gaan.”

“Het was een onnatuurlijke keuze, maar wel eentje waar ik lang over heb nagedacht. We zijn op goede voet uit elkaar gegaan, dat is iets wat ik wilde en ik denk dat dat voor iedereen gold”, vervolgt Buffon zijn verhaal. “Ik heb zeven Scudetti op rij gewonnen en zelfs als je sterker bent, voelt het winnen nooit als een vanzelfsprekendheid. Het zorgt voor zoveel vermoeidheid. Voor mij was de tijd daar om ‘genoeg’ te zeggen. Juve had waarschijnlijk het gevoel dat meer spelers hadden kunnen vertrekken en de enige manier om iedereen weer wakker te schudden was door Cristiano Ronaldo te kopen.”