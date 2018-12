Toekomst van Ajacied is ongewis: ‘Daar was het moment niet naar’

Daley Sinkgraven maakt sinds lange tijd weer deel uit van het eerste elftal van Ajax. De linksback annex middenvelder deed zondag twaalf minuten mee tegen ADO Den Haag (5-1) en hoopt het aantal speelminuten langzaamaan op te bouwen. “Ik ben blij dat ik überhaupt weer op het veld sta”, reageert de linkspoot.

“Dat ik niet steeds denk: als het maar goed gaat, als mijn knie het maar houdt. Een paar weken terug had ik die twijfel nog. Nu is dat gevoel gelukkig weg”, aldus Sinkgraven in het Algemeen Dagblad. “Ik vertrouw mijn knie weer voor honderd procent. Qua conditie moet ik natuurlijk wat bijschaven. Ik zit nu op zeventig procent, schat ik in.”

De voormalig jeugdinternational van het Nederlands elftal heeft een aflopend contract bij Ajax, maar dat kan door een optie met een seizoen verlengd worden. Hij zegt dat hij nog niet met de clubleiding over zijn aflopende verbintenis heeft gesproken: “Daar was het moment ook niet naar.”

“Natuurlijk is de toekomst belangrijk, maar ik ben alleen maar bezig geweest met dit moment. Na al die tegenslagen is het geweldig om terug te zijn. Nu echt helemaal fit worden.” De zoon van Harry Sinkgraven speelde tot dusverre 76 wedstrijden voor Ajax en daarin was hij goed voor één doelpunt en elf assists.