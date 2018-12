Van de Beek: ‘Laat duidelijk zijn: geen discussie, hij moet altijd spelen’

Donny van de Beek is de afgelopen weken verzekerd van een basisplaats bij Ajax, maar de middenvelder was dit seizoen niet altijd onomstreden onder Erik ten Hag. De trainer opteerde eerder weleens voor andere spelers, iets waar Van de Beek van baalde. “Dat is niet makkelijk en niet leuk”, zegt de jongeling bij Peptalk bij Ziggo Sport.

“Iedereen wil voetballen, dat is simpel zat. Dat is natuurlijk logisch, maar als de trainer andere keuzes maakt dan moet je ermee dealen”, vervolgt de 21-jarige middenvelder, die niet chagrijnig werd van zijn rol als invaller. “Nee, je kan wel de hele tijd gaan mokken, maar dat heeft ook geen zin. Maar je wil wel wat laten zien op de training.”

“En als je vervolgens invalt, dan was ik wel getergd om te laten zien dat ik moest spelen”, aldus Van de Beek, die in Hakim Ziyech een topper ziet. Hij vindt dat de Marokkaans international altijd moet spelen bij Ajax. “Laat duidelijk zijn: Hakim is geen discussie. Dat is een fantastische speler en één van onze belangrijkste mannen. Die moet gewoon spelen.”

Dat Ajax geduldiger blijft bij een gelijke stand, is volgens Van de Beek te danken aan Ten Hag. De vijfvoudig Oranje-international vindt de oefenmeester zeer geschikt voor de Amsterdamse club. “Zeker! Iedereen riep in het begin dat hij dat niet is, maar hij heeft echt wel dingen gebracht waar wij nu sterker van geworden zijn”, aldus Van de Beek.