Koeman en Southgate reageren: ‘Dat was een van onze beste duels ooit’

Ronald Koeman spreekt van een mooie loting in de halve finale van de Nations League. De bondscoach van het Nederlands elftal zag maandagmiddag in Dublin dat zijn ploeg werd gekoppeld aan Engeland. De winnaar van de halve finale, die wordt gespeeld op 6 juni 2019, neemt het in de eindstrijd op tegen Zwitserland of gastland Portugal.

"Nederland tegen Engeland is altijd een geweldige wedstrijd", wordt Koeman na de loting geciteerd door De Telegraaf. "Wij hebben veel spelers die actief zijn in de Premier League. Mooi om na de onderlinge oefeninterland in maart nu weer tegen elkaar te spelen." In maart won Engeland nog met 0-1, bij het debuut van Koeman als bondscoach. De oefenmeester geeft aan dat zowel Engeland als Nederland een 'geweldige ontwikkeling' doormaakt.

"De Engelse bondscoach Gareth Southgate doet het heel goed, hij past veel jonge spelers in zijn team in. Dat is ook de manier waarop wij denken het te moeten doen met het Nederlands elftal", aldus Koeman. Collega Southgate zegt tegen Sky Sports dat hij Oranje 'scherp' in de gaten houdt sinds Koeman werd aangesteld. Hij vindt dat de twee landen 'vergelijkbaar' zijn. "Het wordt een goede, technische wedstrijd met veel snelheid. Alle vier de ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Iedereen zal denken een goede kans te maken, en dat geldt ook voor ons."

Loting ‘Final Four’ Nations League: Oranje treft Engeland in halve finale

Oranje neemt het op donderdag 6 juni in Guimarães op tegen Engeland; een dag eerder vindt de andere halve finale plaats. Lees artikel

De laatste zege van Engeland op Oranje in een competitieve wedstrijd dateert van het 1996, toen het 4-1 werd in de groepsfase van het EK in Engeland. Southgate stond toen op het veld. "Dat was een van mijn meest memorabele voetbalavonden", zegt hij tegen Sky Sports. "Ik kan me de kleuren nog goed herinneren: als Nederland ergens speelt, is het halve stadion oranje. Het was een memorabel aanzicht. We speelden die avond fantastisch. Het was een van de beste wedstrijden van Engeland die ik me kan herinneren. Hopelijk kunnen we weer zo goed gaan spelen."

Dat Oranje zich niet kwalificeerde voor de laatste twee grote toernooien, zegt volgens Southgate niet veel meer. "Ze zijn beter geworden. Toen wij ze troffen, zat Ronald er nog maar een paar dagen. Maar het heeft me niet verrast dat een trainer van zijn kaliber nu al een groot verschil heeft kunnen maken. We kennen een paar van hun betere spelers uit de Premier League, maar er komen ook goede spelers door uit de Eredivisie. Het wordt een goede test voor ons. De spelers kijken uit naar de zomer."