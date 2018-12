Loting ‘Final Four’ Nations League: Oranje treft Engeland in halve finale

In de halve finales van de Nations League kruist het Nederlands elftal de degens met Engeland. Dat heeft de loting in het Shelbourne Hotel in Dublin maandagmiddag uitgewezen. De andere finalist komt uit de wedstrijd tussen Portugal en Zwitserland. Het finaletoernooi vindt tussen 5 en 9 juni plaats in Portugal.

Oranje plaatste voegde als groepswinnaar in Divisie A bij de 'Final Four', net als Zwitserland, Portugal en Engeland. In juni wordt duidelijk welk land zich de eerste winnaar ooit mag noemen van de Nations League. De wedstrijden worden in het Estádio do Dragão van FC Porto en het Estádio D. Afonso Henriques van Vitória Guimarães gespeeld. Op woensdag 5 juni speelt Portugal in Porto tegen Zwitserland; een dag later speelt Oranje als thuisploeg in Guimarães tegen Engeland. De troostfinale is op 9 juni in Guimarães; op diezelfde dag vindt de finale plaats in Porto. Oranje zal in de troostfinale dan wel de finale op papier de uitploeg zijn.

In het finaletoernooi staat de trofee en een financiële bonus op het spel. Voor deelname aan het toernooi kregen alle landen uit Divisie A, waaronder Nederland, een startpremie van 2,25 miljoen euro. De eerste plaats in de groepsfase is goed voor nog eens 2,25 miljoen euro. Als het Nederlands elftal in juni de finale wint, dan ontvangt de KNVB zes miljoen euro. Zodoende kan Nederland een totaalbedrag van 10,5 miljoen euro opstrijken.

Een EK-ticket is in Portugal niet te verdienen. ls Nederland er via de EK-kwalificatieserie niet in slaagt om zich te plaatsen voor het EK, dan krijgt het in maart 2020 via de play-offs de kans om zich alsnog te plaatsen voor EURO 2020. Oranje strijdt dan met de vier beste landen uit Divisie A, die zich dan nog niet hebben geplaatst voor het EK, om één toegangsbewijs voor het Europese eindtoernooi. Ook de andere divisies zullen nog één EK-deelnemer leveren.