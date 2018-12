‘Als Tagliafico naar een team in Spanje kan, dan moet hij klaarstaan’

Daley Sinkgraven maakte zondag in de wedstrijd tussen Ajax en ADO Den Haag (5-1) voor het eerst sinds ruim een jaar weer eens minuten in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Ronald de Boer stelt bij FOX Sports dat de 23-jarige vleugelverdediger moet zorgen dat hij klaarstaat als Nicolas Tagliafico eventueel vertrekt bij Ajax.

“Het is een jongen met voetballende kwaliteiten. Je ziet het als hij de bal aan zijn voeten krijgt. Het gaat hem zo makkelijk af. Het is voor hem nu zaak om inhoud te krijgen. Deze jongen is een en al voetbal. Hij doet me een beetje denken aan hoe Frenkie de Jong voetbalt, zo vrijblijvend, geen angst aan de bal. Hij is een jaar weggeweest”, zegt De Boer. Sinkgraven kampte met een ernstige knieblessure, waardoor hij ruim een jaar niet in actie kwam.

“Ik hoop dat hij een beetje tijd krijgt om erin te komen, want hij mag niet meer in Jong Ajax spelen. Dus het is lastig om wedstrijdritme te krijgen”, vervolgt de analist. "Als Tagliafico naar een team in Spanje kan, bijvoorbeeld Atlético Madrid of Valencia, dan moet hij klaarstaan. Hij maakt echt wel kans. Dit seizoen moet hij blij zijn dat hij fit is en hopen op een paar invalbeurten. Het kan volgend seizoen zomaar zijn dat Tagliafico weg is.”

“De beste teams hebben daar altijd jongens die goed aan de bal zijn. Ik vind het een prima positie voor hem”, zegt De Boer over de linksbackpositie. Sinkgraven staat sinds 2015 onder contract bij Ajax en speelde sinds zijn komst 76 wedstrijden in alle competities.