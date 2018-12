Galatasaray wordt weer tot waanzin gedreven door VAR en verliest topper

Besiktas heeft zondagavond een belangrijke slag geslagen in de Turkse titelrace. De Zwarte Adelaars wonnen de stadsderby tegen Galatasaray op eigen veld dankzij een benutte strafschop van Adem Ljajic: 1-0. Niet voor het eerst dit seizoen in de Süper Lig was de videoscheidsrechter (VAR) doorslaggevend in een topper: Galatasaray claimde diverse malen een strafschop, maar kreeg uiteindelijk nul op het rekest van scheidsrechter Cüneyt Cakir. Door de zege komt Besiktas na veertien competitieduels in punten gelijk met Galatasaray (24); Istanbul Basaksehir blijft met 30 punten koploper.

Doordat Istanbul Basaksehir zaterdagmiddag op eigen veld verloor van Sivasspor (0-1), had de kraker in het Vodafone Park nog meer lading. Besiktas begon voor eigen publiek in elk geval sterk en kwam na een kwartier voetballen verdiend op voorsprong. Eren Derdiyok kreeg de bal na een vrije trap van Ljajic op de hand, waarna Cakir besloot een strafschop toe te kennen aan de thuisploeg. Ljajic ontfermde zich vervolgens zelf over het buitenkansje en schoot door het midden raak: 1-0.

Galatasaray moest het initiatief in het eerste halfuur aan Besiktas laten, maar in het laatste kwartier voor rust kwam het elftal van coach Fatih Terim beter in de wedstrijd. Ozan Kabak was na 32 minuten voetballen enorm dicht bij de gelijkmaker, maar de jonge verdediger schoot uit een hoekschop op de paal. Even later meenden de bezoekers recht te hebben op een strafschop. Domagoj Vida kreeg de bal in het eigen strafschopgebied overduidelijk op de hand na uitverdedigen van Gary Medel, maar Cakir weigerde de bal op de stip te leggen.

Na ruim een uur spelen leek Ricardo Quaresma de wedstrijd op slot te gooien nadat hij oog in oog met Fernado Muslera koelbloedig afrondde, maar de treffer van de Portugese vedette werd vanwege buitenspel afgekeurd. Even later dacht Galatasaray een stafschop te mogen nemen, nadat Henry Onyekuru in het strafschopgebied van Besiktas werd gevloerd door Necip Uysal en Cakir naar de stip wees. De arbiter werd echter teruggefloten door de videoscheidsrechter, die vlak voor de overtreding van Uysal een handsbal van Onyekuru had waargenomen.

Galatasary bleef echter drukken en kreeg in de absolute slotfase nog een goede mogelijkheid op de gelijkmaker. Een voorzet van Mugdat Celik werd verlengd door Sofiane Feghouli, waarna de opgestoomde Maicon werd bereikt in het strafschopgebied van Besiktas. De Braziliaanse verdediger besloot de bal op zijn beurt weer met de hak te verlengen, maar zijn poging scheerde uiteindelijk rakelings voorbij het doel van Loris Karius. Galatasaray wist daarna geen gelijkmaker te forceren en liet zo voor de tweede maal op rij punten liggen in de Süper Lig: vorige week speelde men door een veelbesproken strafschop op eigen veld met 1-1 gelijk tegen Konyaspor. Ryan Donk en Garry Rodrigues ontbraken vanwege schorsingen overigens bij Galatasaray, terwijl Besiktas het moest stellen zonder Ryan Babel. De thuisploeg had Jeremain Lens twintig minuten voor tijd wel als invaller gebracht; bij het bezoek deed Ömer Bayram in de slotfase mee.