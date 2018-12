Zeneli brengt eerbetoon aan overleden opa: ‘Een emotioneel moment voor mij'

Arber Zeneli maakte zaterdagavond de tweede treffer in het door sc Heerenveen met 3-1 gewonnen thuisduel met Fortuna Sittard. Nadat hij vanaf elf meter trefzeker was, trok de Kosovaars international zijn shirt over zijn hoofd en stak zijn vingers in de lucht. Het bleek een eerbetoon aan zijn grootvader, die twee weken geleden overleed.

“Ik kreeg de kans om een doelpunt aan hem op te dragen, een emotioneel moment voor mij”, zegt Zeneli in gesprek met het Algemeen Dagblad en FCUpdate. Zijn opa overleed op de dag dat hij met Kosovo met 4-0 won van Azerbeidzjan. Na de wedstrijd, waarin de aanvaller een hattrick maakte, kreeg hij het droevige nieuws te horen. “Hij overleed 's middags, maar mijn ouders wilden het me pas na de wedstrijd vertellen.”

“Ik was natuurlijk erg verdrietig, maar hij heeft me de kracht gegeven om de hattrick te maken. Ik had een heel speciale band met mijn opa”, gaat de aanvaller verder. Zeneli scoorde zaterdagavond vanaf de strafschopstip, maar was van mening dat hij nog een penalty had verdiend. “De scheidsrechter beslist, maar ik denk dat het een penalty was. Ik probeerde langs hem (Clint Essers, red.) te komen en hij stak zijn been uit.”

“We stonden onder druk, in ons achterhoofd speelde het mee dat we dit seizoen nog geen thuiswedstrijd hadden gewonnen. De zege is een grote opluchting, hopelijk kunnen we zo doorgaan”, besluit Zeneli. Na de zege op Fortuna Sittard is Heerenveen de nummer negen van de Eredivisie, met zeventien punten uit veertien wedstrijden.