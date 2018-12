Mourinho reageert op ‘recordbod van 103 miljoen': ‘Dan heb ik er drie meer’

Manchester United zou onlangs van Napoli nul op het rekest hebben gekregen, zo schreef Corriere dello Sport zaterdag. De club uit de Serie A zou een formeel bod van liefst 103 miljoen euro op Kalidou Koulibaly hebben afgewezen; een recordbedrag voor een verdediger. De publicatie van de krant valt al dan niet toevallig samen met de blessuregolf in de defensie van the Mancunians.

Chris Smalling, Victor Lindelof en Eric Bailly zitten in de ziekenboeg, waardoor Phil Jones de enige okselfrisse centrumverdediger is. In de uitwedstrijd tegen Southampton (2-2) speelde het team van José Mourinho in een 5-3-2-opstelling, met middenvelders Nemanja Matic en Scott McTominay naast Jones in het hart van de defensie. De bezoekers kregen al snel twee tegengoals om de oren en konden uiteindelijk een gelijkspel afdwingen.

Mourinho wilde na afloop van de teleurstellende puntendeling in Zuid-Engeland niet verder uitweiden over de publicatie uit Italië. “Ik kan geen antwoord op je vraag geven”, vertelde de manager. “Als het waar is, als het niet waar is, ik kan je vraag niet beantwoorden. Wellicht is je vraag de eerste over de transfermarkt, maar wellicht heb ik de volgende persconferentie twee vragen hierover. In de daaropvolgende persconferentie heb ik er drie meer.”

“Het enige wat ik hierover kan zeggen, is dat Koulibaly een speler van Napoli is. En ik praat niet over spelers van andere clubs.” Koulibaly, 27 jaar, ondertekende recent een nieuw contract met Napoli tot medio 2023. De verdediger, die medio 2014 voor acht miljoen euro van KRC Genk overkwam, werd eerder aan Chelsea gelinkt, waar voormalig Napoli-coach Maurizio Sarri voor de selectie staat.

Manchester United wordt al lange tijd met diverse centrale verdedigers in verband gebracht. Afgelopen zomer waren onder meer Toby Alderweireld en Jerome Boateng in beeld, maar de club versterkte zich uiteindelijk met geen enkele centrumverdediger, tot ongenoegen van Mourinho. Ondanks de aanwezigheid van David de Gea incasseerde Manchester United dit seizoen al 23 tegengoals in de Premier League en heeft men de op vijf na meest gepasseerde defensie van het seizoen.