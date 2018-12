Manchester United verliest opnieuw punten na horrorstart op St Mary's

Voor de derde wedstrijd op rij heeft Manchester United punten laten liggen in de Premier League. Het team van José Mourinho kwam een horrorstart op St Mary's tegen Southampton te boven, maar wist niet te winnen: 2-2. Manchester United klimt weliswaar naar de zevende plek, mar liet de kans lopen om nummer zes Everton te passeren met het duel tussen Liverpool en Everton in aantocht.

Het leek voor Manchester United opnieuw een avond te worden om gauw te vergeten, want binnen twintig minuten leidde Southampton al met 2-0. In de dertiende minuut was het voor het eerst raak. Stuart Armstrong, die vorige week al tweemaal scoorde bij de 3-2 nederlaag tegen Fulham, haalde verwoestend uit in de linkerhoek na uitstekend voorbereidend werk van onder meer Nathan Redmond. De buitenspeler trok vanaf de rechterflank naar binnen, passeerde meerdere spelers van Manchester United en vond Michael Obafemi, die Armstrong in staat stelde om de score te openen. Het was een fraai doelpunt, maar de 2-0 van Cédric Soares was nóg mooier.

Na een overtreding van Marcus Rashford mocht de Portugees aanleggen voor een vrije trap vanaf een kleine twintig meter. Soares krulde de bal prachtig in de linkerbovenhoek, buiten bereik van de gestrekte David de Gea. Door wilskracht en wat mazzel kreeg Marcus Rashford de bal bij Romelu Lukaku, die was ontsnapt aan de aandacht van zijn bewaker en geen fout maakte in een één-op-één-situatie met keeper Alex McCarthy. Niet veel later volgde ook de gelijkmaker van Ander Herrera en opnieuw was Rashford de aangever. De aanvaller kwam aan de rechterkant van het strafschopgebied tot de achterlijn, bracht de bal voor en zag Herrera achter het standbeen afronden.

Na rust had Manchester United veel meer balbezit dan in de eerste helft. Tot veel kansen leidde dat niet, maar de bezoekers hadden aanzienlijk meer controle over de wedstrijd dan in de eerste 45 minuten. Niettemin bleef Southampton zonder al te veel inspanning overeind en werd er niet meer gescoord. Wesley Hoedt bleef negentig minuten op de bank bij Southampton. De ploeg van trainer Mark Hughes klimt op basis van het doelsaldo van de negentiende naar de achttiende plek.