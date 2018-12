Kluivert prijst Ajacieden aan: ‘Ik weet dat City ook achter ze aanzit’

Patrick Kluivert vindt dat Barcelona moet proberen om Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong over te nemen van Ajax. De twee Oranje-internationals van Ajax staan al langere tijd op het verlanglijstje van de Spaanse grootmacht en Kluivert is ervan overtuigd dat de twee spelers goed in het systeem van Barça zouden passen. De vraagprijs van Ajax kan volgens Kluivert wel eens een struikelblok gaan vormen bij de onderhandelingen.

“Het zijn twee geweldige spelers die goed bij Barça zouden passen”, legt Kluivert uit in een interview met El Mundo Deportivo. “Ze zijn allebei international en hun waarde is aan het stijgen. Er zijn veel clubs die hen willen aantrekken, maar de stijl van Barcelona is belangrijk voor ze dat zullen ze meenemen in hun besluit. Ze passen goed bij Barça.”

"Ik weet dat Manchester City ook achter ze aanzit. Dat is economisch gezien een sterke club en dat kan een probleem zijn voor Barça, de sjeiks", vervolgt Kluivert, die De Jong vergelijkt met Sergio Busquets. “Een prachtige speler. Hij lijkt op Busquets en kijkt altijd vooruit, hij speelt zeer verticaal en direct." Ook over De Ligt is Kluivert lovend. "Een geweldige verdediger. Hij is heel sterk, straalt rust uit en is goed aan de bal. Hij heeft de kwaliteiten om voor elk team te spelen, ook voor Barça. Ik zou hem meteen halen."