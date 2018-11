Ten Hag kritisch: ‘Ups en downs, ik vond hem tegen AEK onzichtbaar’

Kasper Dolberg is niet verzekerd van een basisplaats bij Ajax, zo laat Erik ten Hag vrijdag op een persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag weten. De Deense spits, die een twijfelgeval is voor het duel vanwege een lichte blessure, heeft in Klaas-Jan Huntelaar een geduchte concurrent, stelt de trainer van Ajax vast.

Of Dolberg na verschillende basisplekken de eerste spits is, is volgens Ten Hag 'geen uitgemaakte zaak'. De trainer stelt dat Huntelaar aan een goed seizoen bezig is. “De laatste weken heeft Huntelaar wat minder vaak gespeeld, ook om Kasper de laatste paar procenten te geven”, wordt Ten Hag vrijdagmiddag geciteerd door diverse media, waaronder Voetbal International.

De trainer erkent dat Dolberg tegen AEK Athene (0-2 winst) niet zijn beste wedstrijd speelde. “Het gaat met ups en downs. Ik vond hem tegen AEK onzichtbaar, maar dat ligt ook aan de hele ploeg en de teamprestatie. Ook in Europa passen ploegen zich inmiddels al aan Ajax aan. AEK speelde heel compact en maakte de ruimtes bijzonder klein. Tempo, het verrassingselementen en creativiteit, dat heb je dan nodig tegen die tegenstanders.”

Ten Hag is blij dat Huntelaar goed met de concurrentiestrijd omgaat. “Hij wil altijd spelen en traint altijd maximaal, is enorm gedreven en levert voortdurend kwaliteit. Hoe hij dat oppakt, dat vind ik fantastisch. Als invaller brengt hij ook altijd wat extra's. Een voorbeeldprof, waar velen zich aan kunnen optrekken", besluit de oefenmeester.