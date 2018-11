River Plate en Boca Juniors weigeren om in Santiago Bernabéu te spelen

River Plate en Boca Juniors staan absoluut niet welwillend tegenover het besluit van de CONMEBOL om de return van de Copa Libertadores-finale af te werken in het Santiago Bernabéu. De twee clubs gaan in beroep tegen het besluit van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond om het weerzien op zondag 9 december in het stadion van Real Madrid plaats te laten vinden.

De wedstrijd tussen River Plate en Boca Juniors zou afgelopen zaterdag plaatsvinden in het stadion van River Plate, maar werd afgelast na een aanval op de teambus van Boca Juniors. De bus werd bekogeld door supporters van River Plate en daarbij raakten meerdere spelers van Boca Juniors gewond. De wedstrijd tussen de aartsrivalen zou daarom op zondag alsnog worden gespeeld, maar werd vervolgens tot nader order uitgesteld.

Boca Juniors maakte afgelopen week al bekend als rechtmatige winnaar te willen worden aangewezen én tegen elke beslissing van de CONMEBOL in beroep te zullen gaan. Na de bekendmaking van het Bernabéu als nieuwe decor van de tweede finale, lieten los Xeinezes in de nacht van donderdag op vrijdag in een communiqué weten in hoger beroep te zullen gaan. Boca Juniors wijst erop dat elke beslisssing gebaseerd moet zijn op de huidige reglementen en dat deze voor alle clubs hetzelfde zijn. “We zullen gebruik maken van alle gerechtelijke mogelijkheden”, zo klinkt het.

River Plate is door de CONMEBOL bestraft met een boete van omgerekend 350.000 euro en moet de eerstvolgende twee duels onder de vlag van de Zuid-Amerikaanse bond zonder publiek spelen. Ook de recordkampioen van Argentinië laat via de officiële kanalen weten in beroep te zullen gaan tegen het besluit, de geldstraf en het verbod op thuispubliek.

Het eerste duel tussen de twee ploegen uit Buenos Aires eindigde eerder deze maand in een 2-2-gelijkspel in La Bombonera, het stadion van Boca Juniors. De winnaar van de tweestrijd kan meteen door naar Abu Dhabi waar op 12 december het WK voor clubteams begint en waar ook de kampioen van Zuid-Amerika verwacht wordt, al begint de tijd nu wel te dringen. De winnaar van de Copa Libertadores stroomt pas in bij de halve finales op 18 december.