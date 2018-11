AEK komt met statement: ‘Een belediging voor onze clubgeschiedenis’

AEK Athene neemt ‘ondubbelzinnig’ afstand van de ongeregeldheden van afgelopen dinsdag voor en tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Ajax. Supporters gooiden voorwerpen, staken vuurwerk af, blokkeerden trappen en betraden het veld. De UEFA kondigde dinsdag aan een onderzoek te zijn gestart en dat er op 13 december uitspraak zal worden gedaan. De kans is groot dat AEK bestraft wordt.

De huidige nummer zeven van de competitie van Griekenland laat via de officiële kanalen weten dat men de ‘gewelddadige incidenten op de sterkst mogelijke manier veroordeelt’: “Het is een belediging voor de lange historie in onze clubgeschiedenis. Het gaat compleet in tegen onze principes en normen en waarden die wij eren en naleven.”

“AEK heeft nooit afstand genomen van zijn verantwoordelijkheid en is niet van plan om gemakkelijke excuses en alibi’s te zoeken”, zo valt er te lezen. AEK voegt eraan toe dat men wacht op de uitspraak van de UEFA en stelt dat men ‘alle noodzakelijke stappen’ zal ondernemen om te voorkomen dat de fans in de toekomst weeral over de schreef gaan.

Het was dinsdag zogezegd bijzonder onrustig op de tribunes van het Olympisch Stadion van Athene. Zo raakte een aantal Ajax-fans in het uitvak slaags met de Griekse mobiele eenheid, terwijl fans van AEK vuurwerk en zelfs een molotovcocktail naar de meegereisde supporters gooiden. Acht Amsterdamse supporters raakten gewond bij de incidenten rond het treffen tussen AEK Athene en Ajax.