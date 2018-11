Van der Gaag ‘verbaasd’ over uitblijven ontslag: ‘Ik vind dat heel bijzonder’

Mitchell van der Gaag ruilde Excelsior afgelopen zomer in voor NAC Breda, maar de trainer zal zich iets anders voorgesteld hebben van zijn eerste maanden bij de Parel van het Zuiden. De Brabanders zijn met acht punten uit dertien wedstrijden namelijk de rode lantaarndrager van de Eredivisie en in het Rat Verlegh Stadion neemt de vrees voor degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie met de week toe.

Van der Gaag bleef vooralsnog buiten schot, maar algemeen directeur Justin Goetzee en technisch directeur Hans Smulders vertrokken al wel: “Dat heeft me zwaar geraakt. Ik heb gezien wat het doet met iemand, dat gun je echt niemand”, gaat hij in gesprek met Voetbal International in op het ontslag van Smulders.

Dat het hoofd van Van der Gaag zich nog niet op het hakblok bevindt, leidt bij hemzelf tot enige verbazing: “Ik vind dat heel bijzonder, best onwerkelijk ook. Ik sta daar anders in, ben in Portugal als trainer opgegroeid in een wereld waarin je na twee nederlagen op straat kunt worden gezet. De trainer is altijd schuldig, dat idee.”

“Ik ben er blij om, hoor, dat het zo niet gaat, maar ik heb het moeten leren begrijpen”, legt hij uit. Bang om ontslagen te worden is hij echter niet, aangezien hij van mening is dat dat alleen maar voor meer problemen zorgt: “Ik sta daar heel simpel in, ik doe er alles voor en voor mijzelf is dat het belangrijkste. Als anderen daar anders over denken, hoor ik het wel.”