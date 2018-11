‘Hij wilde zijn contract inleveren en naar de zandbak, voor heel veel geld’

Gérard de Nooijer werd onlangs ontslagen bij FC Dordrecht vanwege de tegenvallende resultaten dit seizoen. De club is onderin de Keuken Kampioen Divisie terug te vinden en dat koste de trainer zijn baan. De Nooijer kon eerder al de overstap maken naar een club uit het Midden-Oosten, maar Dordrecht hield de oefenmeester aan zijn contract.

"Twee weken voordat we aan de voorbereiding begonnen, zei hij dat hij zijn contract wilde inleveren. Hij wilde naar de zandbak, voor heel veel geld", stelt algemeen directeur Hans de Zeeuw bij RTV Rijnmond. De Nooijer bleef echter actief bij de Schapenkoppen. "Of hij daar met de griep in zijn lijf zat? Ja, op laatst wel, denk ik."

De trainer stond Voetbal International snel na zijn ontslag te woord, terwijl Dordrecht nog bezig was met het officiële statement. "We waren bezig met de laatste punt-komma’s en toen kregen wij een heel raar berichtje via VI binnen. Daar werden we ongelooflijk door verrast. We wilden met een keurig nette persverklaring naar buiten komen, maar dat was nu niet meer mogelijk.”

De Nooijer was sinds juli 2016 werkzaam bij Dordrecht en zei in gesprek met het weekblad met veel plezier bij de club te hebben gewerkt. “Ik heb alles gegeven. Als ze het niet voldoende vinden, is dat hun beslissing. Ik wil niet weg, de club wil van me af.” Volgens Voetbal International vond technisch directeur Peter Drijver De Nooijer onder meer ‘te veeleisend en te professioneel’ voor zijn spelers. Dordrecht distantieerde zich even later van deze bewering over de coach.