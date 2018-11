‘Ik moet lachen om wat mensen nu over Luuk de Jong zeggen’

De buitenwereld is te positief over PSV, zo vindt Willem van Hanegem. De koploper van de Eredivisie liet dit seizoen nog geen steek vallen en hoopt die reeks zondag uit te breiden op bezoek bij Feyenoord. Van Hanegem is het allerminst eens met de stelling dat de titelstrijd al beslist is, indien PSV drie punten pakt in De Kuip. Het idee dat Ajax dat gat nooit meer kan dichten, is volgens de Kromme een voorbarige conclusie.

"De Eredivisie is volgens velen zo vreselijk zwak dat PSV vervolgens alleen nog Ajax-uit en Feyenoord-thuis heeft als lastige obstakels richting mei 2019. Daar geloof ik helemaal niet in", schrijft Van Hanegem in zijn wekelijkse column voor het Algemeen Dagblad. Hij voorspelt dat PSV 'echt nog wel' problemen zal tegenkomen en wil de ploeg niet als onverslaanbaar bestempelen. "Ik moet ook lachen om het feit dat mensen Luuk de Jong alweer vergelijken met spitsen van naam en faam."

De Jong scoorde zaterdag uit een omhaal tegen sc Heerenveen (3-0) en staat met twaalf doelpunten bovenaan de topscorerslijst van de Eredivisie. In zijn laatste vier officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren kwam hij vijfmaal tot scoren. Van Hanegem erkent dat hij bezig is aan een goed seizoen, maar wijst erop dat De Jong 'anderhalf seizoen helemaal niet thuis gaf bij een elftal dat negen van de tien keer beter is dan de tegenstander'. "Dat was eigenlijk onvoorstelbaar", voegt hij daaraan toe.

"Nu neemt hij het voortouw, maakt zijn goals en die omhaal dit weekeinde was schitterend. Maar we doen nu net alsof hij met zijn kopkracht niet meer te verdedigen is. Een trage spits die ballen kan doorkoppen, kom op zeg", aldus Van Hanegem. PSV heeft dankzij de dertiende overwinning van het seizoen een voorsprong van vijf punten op Ajax en van dertien punten op Feyenoord, dat nog wel een duel tegoed heeft.