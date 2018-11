Gattuso haalt fors uit na kritiek: ‘Hij kan zich beter druk maken over politiek’

AC Milan speelde zondagavond onder het toeziend oog van Matteo Salvini met 1-1 gelijk op bezoek bij Lazio. De vice-premier en minister van binnenlandse zaken is een fervent supporter van i Rossoneri en liet zich na afloop van het treffen in de Italiaanse hoofdstad niet al te lovend uit over zijn favoriete ploeg.

“Als je in zo’n moeilijke wedstrijd eenmaal scoort, is het normaal om de voorsprong te verdedigen. Waarop wachtte Gennaro Gattuso met wisselen? Op de blessuretijd? We hadden minstens drie spelers in het veld staan die leeg waren door het zware veld. Kan iemand me uitleggen waarom Gattuso zo eigenwijs is? In de laatste minuten moet je spelers erin zetten die nog kunnen lopen, zoals Samu Castillejo”, aldus Salvini in gesprek met Top Calcio 24.

“Ik had Fabio Borini eraf gehaald, want hij liep net zo hard als mijn oma. Heb je de counters gezien? Als iemand met verse benen in de aanval had gelopen, hadden we die situaties beter kunnen controleren”, vervolgt de leider van regeringspartij Lega. “Hier hoef je geen ervaren coach voor aan te stellen. Dit ziet iedereen die thuis pasta aan het maken is en voor de televisie zit. Toen ik vandaag een driemansdefensie op het wedstrijdformulier zag staan, begon ik al te bidden.”

“Salvini kan zich beter druk maken over politiek dan over voetbal, aangezien we zoveel problemen in Italië hebben”, zo reageert Gattuso op de uitspraken van Salvini. “Ik kan er niet bij dat hij tijd heeft om over AC Milan te babbelen, terwijl er zoveel problemen in het land zijn. Hij zegt al een tijdje dingen over ons, leverde kritiek op Gonzalo Higuaín en zit nu te klagen over mijn wissels. Als Italiaan heb ik ook genoeg dingen te zeggen over het werk van Salvini...”