Dortmund wil onderhandelen met Real: ‘Het wordt niet makkelijk’

Borussia Dortmund hoopt Achraf Hakimi definitief over te nemen van Real Madrid. De club uit Westfalen huurt de vleugelverdediger in principe twee seizoenen lang, maar algemeen directeur Hans-Joachim Watzke zou het tijdelijke karakter van dat contract graag omzetten in een definitieve.

Die Borussen namen Paco Alcácer vrijdag over van Barcelona en Watzke richtte zich zaterdag, na de 1-2 zege op FSV Mainz, tot de spelersgroep van trainer Lucien Favre. Hij zei: “Lieve Paco, welkom bij Borussia Dortmund. En Achraf: we gaan hetzelfde proberen te doen met jou, hoewel dat niet makkelijk zal worden”, zo citeren diverse Duitse media.

Borussia Dortmund betaalde 2 miljoen euro voor de huur van Alcácer en om hem definitief vast te leggen, heeft men 21 miljoen overgemaakt naar de rekening van Barcelona. De 25-jarige Spanjaard speelde tot dusverre negen wedstrijden voor de koploper van de Bundesliga en daarin was hij goed voor tien doelpunten.

De vijf jaar jongere Hakimi staat op elf optredens in het eerste van Dortmund, met één doelpunt en zes assists tot gevolg. De achttienvoudig international van Marokko maakte in 2006 de overstap van Colonia Ofigevi naar Real Madrid en ligt daar nog tot medio 2021 vast.