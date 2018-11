AC Milan zit in zak en as na Romeins tegendoelpunt in 94e minuut

AC Milan heeft nagelaten om de vierde plaats in de Serie A over te nemen van Lazio. I Rossoneri waren door een laat doelpunt van Franck Kessié aan de winnende hand in het Stadio Olimpico, maar in de 94e minuut werd het nog gelijk: 1-1. Lazio heeft nu 23 punten, één punt meer dan de achtervolger uit Milaan.

Lazio had in de eerste helft het beste van het spel en werd in de beginfase meteen gevaarlijk. Ciro Immobile kon een voorzet van Adam Marusic niet tot assist promoveren, Marco Parolo mikte met een volley over en Milan Badelj besloot naast. AC Milan kreeg hierna meer grip op de wedstrijd en leek na zestien minuten te scoren, maar doelman Thomas Strakosha had met zijn vingertoppen een antwoord op een krullend schot van Hakan Calhanoglu.

Sergej Milinkovic-Savic leek Lazio na 28 minuten op voorsprong te zetten, maar dat Romeinse feestje werd afgeblazen wegens buitenspel. In het vervolg moest keeper Gianluigi Donnarumma nog tweemaal handelend optreden, maar het bleef 0-0. Lazio begon fel aan het tweede bedrijf en claimde recht te hebben op een strafschop, maar een vermeende overtreding van Kessié op Parolo werd niet bestraft.

Hierna zorgden Marusic, Fabio Borini, Wallace en Calhanoglu voor dreiging voor de doelen, alvorens Kessié de wedstrijd leek te beslissen. De middenvelder haalde na 78 minuten uit en via Wallace viel de bal tegen de touwen: 0-1. Het AC Milan van trainer Gennaro Gattuso slaagde er niet in om de voorsprong te verdedigen, want in de blessuretijd schoot Joaquín Correa de bal in de korte hoek van Donnarumma: 1-1.