Guardiola laat De Jong voorlopig met rust: ‘We gaan niets uitgeven’

Manchester City ziet geen reden om in januari de transfermarkt op te gaan. The Citizens zijn goed op dreef in de Premier League, de Champions League en de Carabao Cup en bovendien zijn de personele problemen niet groot genoeg om aankopen te moeten doen, benadrukt trainer Josep Guardiola. De oefenmeester is zeer tevreden over de spelers die hij momenteel tot zijn beschikking heeft.

"We gaan niets uitgeven in januari. Ik ben erg blij met deze selectie en er keren nog spelers terug, dus nee", zegt Guardiola, doelend op geblesseerde spelers als Claudio Bravo, Kevin De Bruyne, Benjamin Mendy en Eliaquim Mangala. "Toen we de selectie aan het begin van het seizoen samenstelden, besloten we dat we alleen de markt op zouden gaan in januari als we problemen zouden krijgen. Maar ik heb een brede selectie, waardoor veel spelers al niet aan spelen toekomen."

Die spelers krijgen dan het idee dat Guardiola ze niet waardeert, zo merkt de Spanjaard op, maar dat is volgens hem onterecht. "Ik heb vertrouwen in al onze spelers. Het is een genot om met ze samen te werken, maar het is nu eenmaal zo dat niet iedereen kan spelen. En als zij ook zouden wegvallen, dan hebben we nog jongens uit de jeugdopleiding achter de hand die ons misschien te hulp kunnen schieten."

The Telegraph trekt twee conclusies uit de uitspraken van Guardiola. Allereerst zal Manchester City in januari geen poging doen om Frenkie de Jong los te weken bij Ajax, maar is de club van plan om tot de zomer te wachten. Bovendien zal er geen vervanger komen voor Mendy, die tot februari aan de kant staat met een knieblessure. De Fransman miste een groot deel van het afgelopen seizoen door letsel aan zijn rechterknieband en onderging twee weken geleden in Barcelona een operatie aan de linkerknie vanwege een meniscusblessure.