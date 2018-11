Advocaat wacht met vlot scorende tiener: ‘Die doelpunten blijft hij wel maken’

Nick Venema was tot dusver dit seizoen goed voor negen treffers in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl de hoofdmacht van FC Utrecht een spitsenprobleem heeft. Voor Dick Advocaat is het echter geen simpele optelsom: de negentienjarige aanvaller mist nog iets, zo stelt de trainer. "Er zijn bepaalde dingen als spits die er nog bij moeten bij hem."

Venema maakte in februari 2017 zijn debuut in de hoofdmacht van FC Utrecht en kwam tot drie duels. Een voetbaljaargang later mocht hij viermaal aan het grote werk ruiken. Terwijl hij dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie volop scoort, mocht hij in het eerste slechts vier keer kort invallen. En dat terwijl de ziekenboeg van het hoogste keurkorps overuren draait en geen enkele speler dit seizoen meer dan twee doelpunten in de Eredivisie heeft gemaakt.

“Hij is negentien jaar, dus de doelpunten die hij nu maakt, blijft hij wel maken", denkt Advocaat. Er is echter iets anders, ongrijpbaars, dat Advocaat nog mist bij de jonge aanvaller. Het ligt niet alleen aan Venema, benadrukt de coach op de clubsite van FC Utrecht. “Ik kwam in een situatie bij een team waar alles niet ging zoals het moet.”

“Dan kun je niet je hele elftal telkens omgooien en soms houd je vast aan een situatie, waarvan je niet weet of het het beste is." Advocaat verwacht dat scorend vermogen in het duel met De Graafschap de doorslag zal geven. "Het is lastig om tegen ze te spelen omdat ze heel veel mensen achter de bal hebben. Dat zag je bij PSV en AZ ook. Maar we moeten resultaat halen: de punten die we tegen Vitesse hebben laten liggen, moeten we terughalen."