Ajax licht optie in contract en gaat langer door met Lasse Schöne

Lasse Schöne speelt ook volgend seizoen voor Ajax. Het aflopend contract van de 32-jarige Deens international is met een jaar verlengd. Dat heeft de middenvelder vrijdag zelf bekendgemaakt in gesprek met Ajax TV. Ajax had de optie om het contract van Schöne met een jaar te verlengen. "Ik ben blij dat die optie gelicht is", reageert de Ajacied.

Schöne is een van de meest ervaren spelers in de jonge selectie van Ajax. "Dat bevalt mij erg goed", reageert hij. "Dat is makkelijk om nu te zeggen, omdat we goed presteren. Maar het is een hele leuke groep, die hongerig is naar prijzen. Je merkt dit aan alles. Volgens mij is dat ook te zien. We willen wat bereiken en dat is heel mooi om mee te maken", reageert Schöne.

Ajax-trainer Erik ten Hag is blij met de contractverlenging van de middenvelder. “Zijn ontwikkeling is fantastisch, ook op deze leeftijd nog. Hij is van een offensieve speler veranderd in iemand die in de eerste fase van de opbouw belangrijk is geworden. Hij heeft verdedigend grote stappen gemaakt. Ook in de nationale ploeg van Denemarken is hij een vaste waarde geworden, dat typeert hem.”

Schöne maakte in de zomer van 2012 transfervrij de overstap van NEC naar Ajax. In de loop der jaren groeide hij uit tot een belangrijke kracht in het elftal van de Amsterdammers. Ook dit seizoen mag de 43-voudig international zich weer basisspeler noemen. In de Eredivisie begon hij dit seizoen tien keer vanaf het eerste fluitsignaal en in de Champions League kwam hij evenvaak in actie.