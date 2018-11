Benzema: ‘Het klopt dat 35 mijn favoriete getal is, maar dat is privé’

Na het zomerse vertrek van Cristiano Ronaldo versterkte Real Madrid zich in aanvallend opzicht alleen met Mariano Diaz. De rentree van de Spaanse Dominicaan in het Santiago Bernabéu is nog geen daverend succes en dus is de Koninklijke zeer afhankelijk van de nukken van Karim Benzema. De aanvaller is de laatste weken met vijf doelpunten in de laatste zeven wedstrijden in alle competities bijzonder op dreef.

“Ik voel me goed bij deze club”, vertelt Benzema via de officiële kanalen van Real. “Heel goed om zo door te gaan. Voetbal is mijn leven. Als ik kan scoren en andere doelpunten kan voorbereiden, ben ik nog gelukkiger.” De teller staat dit seizoen inmiddels op tien treffers in alle competities. “Ik heb een goed niveau bereikt en ik ben gemotiveerd. Dit is een belangrijk jaar voor iedereen. We spelen goed, als team, we verdedigen samen, we vallen samen aan en we hebben nu meer geluk dan voorheen om te kunnen scoren.”

Benzema weet dat er veel van hem verwacht wordt, zeker nu Ronaldo niet meer voor Real Madrid speelt. “Er wordt altijd meer van mij gevraagd. Real Madrid is de beste club ter wereld”, benadrukt de Fransman. “Iedereen verwacht meer van een aanvaller: meer doelpunten, meer acties, meer assists, maar dat is normaal. Dat motiveert mij om er een geweldig jaar van te maken, vooral dit seizoen. Of ik mij meer verantwoordelijk voel? Ja, voorheen hadden we Cristiano. Nu is hij er niet meer om doelpunten te maken.”

“Nu is het aan mij. Ik ben heel gemotiveerd.” Benzema, goed voor 202 doelpunten in het tenue van Real Madrid, wil niet zeggen op hoeveel doelpunten hij deze voetbaljaargang wil eindigen. “Ik wil meer scoren. Als je meer scoort, komen de prijzen vanzelf.” Het persoonlijke record van Benzema bedraagt 32 goals in 2011/12. “Of dat mijn doel is? Nee, ik wil elke wedstrijd scoren of een assist geven. Ik heb niet een bepaald aantal in gedachten. Het klopt dat 35 mijn favoriete getal is, maar dat is privé”, besloot Benzema lachend. “In het veld denk ik alleen aan doelpunten en assists, zo veel mogelijk.”