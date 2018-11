Sevilla gaat clubrecord breken met transfer van 38 miljoen euro

Sevilla gaat de optie tot koop op André Silva lichten, zo maakt technisch directeur Joaquin Caparros bekend op de clubwebsite. De Portugees international staat onder contract bij AC Milan en maakt veel indruk tijdens zijn verhuurperiode in Sevilla. De club uit LaLiga gaat ‘aan het einde van het seizoen of nog eerder’ de optie tot koop van 38 miljoen euro lichten. De 23-jarige aanvaller wordt daarmee de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van Sevilla.

In de zomer van 2017 maakte André Silva voor 38 miljoen euro de overstap van FC Porto naar AC Milan. Hij kende een moeizaam seizoen in de Serie A en kwam niet verder dan twee doelpunten. Na de komst van Gonzalo Higuaín mocht André Silva vertrekken uit het San Siro. Dit seizoen was de Portugese spits in veertien wedstrijden zeven keer trefzeker in de Spaanse competitie. Sevilla wil hem hoe dan ook behouden.

“Ik kan de fans gerust stellen, de speler zal bij ons blijven en een meerjarig contract krijgen', aldus Caparros op de website van Sevilla. De technisch directeur is ervan overtuigd dat geen andere club hem weg kan kapen. “We hebben de mogelijkheid om de speler hier te houden. AC Milan kan zeggen wat het wil, zoals er ook veel andere clubs zijn die hem willen, maar niemand kan iets doen.” Naar verluidt ligt er voor de Portugees een contract tot medio 2023 klaar in het Estadio Sánchez Pizjuan.