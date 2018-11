Volgende topclub meldt zich voor Van de Beek

Het is aannemelijk dat het aflopende contract van Nacho Monreal bij Arsenal niet verlengd zal worden. Alberto Moreno van Liverpool moet de opvolger van de Spaanse vleugelverdediger worden bij the Gunners . (Daily Mirror)

AS Roma gaat opnieuw een poging wagen om Diadie Samassékou over te nemen van Red Bull Salzburg. De middenvelder zou ook in de belangstelling staan van onder meer AC Milan, RB Leipzig Chelsea en Olympique Lyon. (Diverse Italiaanse media)

Marcos Llorente hoeft bij Real Madrid niet te rekenen op een basisplaats en kan in januari op huurbasis vertrekken. Alavés wil de middenvelder andermaal tijdelijk overnemen van de Koninklijke . (AS)

Iker Casillas kan de laatste jaren van zijn carrière spenderen in de Verenigde Staten. Chicago Fire onderzoekt de mogelijkheden om de Spaanse doelman van FC Porto naar de Major League Soccer te halen. (AS)