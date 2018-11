‘Italiaanse grootmacht zat in Gelsenkirchen op de tribune voor Vilhena’

Scouts van AC Milan waren maandagavond aanwezig bij de interland tussen Duitsland en Nederland (2-2). Volgens het Italiaanse Tuttosport zaten de afgevaardigden van i Rossoneri in Gelsenkirchen op de tribune voor Tonny Vilhena. Het is geen geheim dat AC Milan in januari zijn middenveld van kwaliteitsimpulsen wil voorzien.

AC Milan zou zich in de winterstop het liefst versterken met Leandro Paredes, maar Zenit vraagt minimaal dertig miljoen euro voor de Argentijnse middenvelder. Verder prijkt de naam van Amadou Diawara op het verlanglijstje van i Rossoneri. Hij mag op huurbasis vertrekken bij Napoli, maar het lijkt niet aannemelijk dat i Partenopei hem tijdelijk naar Milaan laten vertrekken.

Ook Stefano Sensi van Sassuolo bevindt zich op de radar bij AC Milan, terwijl de Italianen tevens de situatie bij Barcelona nauwlettend in de gaten houden. Zowel Denis Suárez als Arturo Vidal zou op korte termijn mogen vertrekken bij de Catalanen en beide namen prijken op het verlanglijstje van AC Milan. Tot de mogelijke versterkingen voor het Milanese middenveld behoort dus ook Vilhena, die in Duitsland als invaller in het veld kwam.

Het contract van Vilhena bij Feyenoord loopt nog tot medio 2020. Overigens is de middenvelder van de Rotterdammers niet te enige Nederlandse speler die zich op de radar bij AC Milan bevindt. I Rossoneri denken tevens aan de komst van Kenny Tete, die bij Olympique Lyon betrekkelijk weinig aan spelen toekomt.