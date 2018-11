‘Carrasco miste interlands met België na vechtpartij met ploeggenoot’

Het Belgische nationale elftal speelde afgelopen week in de Nations League tegen IJsland en Zwitserland (2-0 overwinning en 5-2 nederlaag), maar Yannick Carrasco was niet van de partij tijdens de wedstrijden in Brussel en Luzern. De aanvaller van Dalian Yifang ontbrak wegens ‘paspoortproblemen’ in de selectie van bondscoach Roberto Martínez en dinsdag lijkt duidelijk te zijn geworden waar die issues precies vandaan komen.

VTM Nieuws bericht namelijk dat Carrasco niet over zijn paspoort kan beschikken vanwege een vechtpartij op de training bij zijn club. De aanvaller kreeg het in augustus aan de stok met ploeggenoot Jin Pengxiang en de Chinese verdediger liep uiteindelijk een gebroken neus op bij het daaropvolgende opstootje. Carrasco heeft zijn ploeggenoot vervolgens een schadevergoeding van tienduizend euro aangeboden, maar de van Beijing Guoan gehuurde stopper heeft dit bedrag geweigerd en een rechtszaak tegen Carrasco aangespannen.

Als gevolg van deze juridische procedure is het paspoort van de Belg ingenomen, waardoor hij China niet mag verlaten en verstek moest laten gaan tijdens de afgelopen interlands van de Rode Duivels. Het incident komt nu pas aan het licht doordat Dalian Yifang dinsdag een video heeft gepubliceerd waarin Carrasco zijn excuses maakt: “Het gebeurde tijdens een training, toen het na een duel tot een klein opstootje kwam.”

“Dat leidde tot de neusblessure van Jin Pengxiang. Ik wil me verontschuldigen bij hem. In het voetbal, vooral bij trainingen, kunnen zulke dingen gebeuren. Ik vind hem een sterke speler en heel goed persoon. Hopelijk herstelt hij snel”, vertelt de 34-voudig international. Hoe Jin Penxiang er precies aan toe is na de vechtpartij met Carrasco is niet duidelijk. De verdediger heeft geen wedstrijd meer gespeeld na de in augustus ontstane blessure.