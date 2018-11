De Ligt: ‘Schalke-uit was toch wat mooier dan deze wedstrijd met Oranje’

Matthijs de Ligt en Kenny Tete beleefden maandagavond een déjà vu in de Veltins-Arena in Gelsenkirchen. In hetzelfde stadion als waarin Ajax in april 2017 door het oog van de naald kroop tegen Schalke 04, kwam Oranje terug van een 2-0 achterstand tegen Duitsland (2-2). De Ligt en Tete dachten allebei terug aan de Europa League-wedstrijd tegen Schalke.

De centrumverdediger van Ajax hoeft niet lang na te denken, als hij door Voetbal International wordt gevraagd welke wedstrijd mooier was. "Ik denk dat het antwoord wel duidelijk is. Dit was een heel mooie wedstrijd, maar Schalke-uit in de kwartfinale van de Europa League was toch net wat mooier", geeft De Ligt toe. Ajax kwam in de verlenging terug van 3-0 tot 3-2, wat genoeg was om de halve finale te bereiken.

"Na die 2-2 kreeg ik wel een beetje een déjà vu, ja, zeker toen we naar de hoek renden waar de supporters waren. Dat kwam me bekend voor", aldus De Ligt. Volgens Tete is het allerbelangrijkste dat Oranje zich heeft geplaatst voor de finaleronde. "Dáár gaat het om, net als twee seizoenen geleden met Ajax. Ook toen was het niet best, maar we plaatsten ons wel. Ja, dat schoot net wel even door mijn hoofd", zegt de rechtsback tegen ELF Voetbal.

Tete kreeg tegen Duitsland de voorkeur boven Denzel Dumfries, ondanks dat hij dit seizoen geen basisplek heeft bij Olympique Lyon. Hij wil niet al te veel kwijt over zijn moeizame situatie in Frankrijk. "Of ik komende vrijdag tegen Saint-Etienne speel? Geen flauw idee. Ik heb daar geen invloed op, net als in mijn laatste seizoen bij Ajax. Ik kan wel over mijn situatie blijven praten, maar daar heb ik geen zin in. Dan praat ik mezelf alleen maar een complex aan."