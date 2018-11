‘Dan is het bloedirritant om te horen: ‘Ja, volgend jaar moeten we naar Oss’’

OSS - “Kappen!” De schelle stem van Klaas Wels galmt door het Frans Heesen Stadion. De oefenmeester sommeert de spelers van TOP Oss te stoppen met het positiespel en zich richting het uitgezette veld voor het partijspel te begeven. “Dit mag een tandje feller, anders stap ik het veld af”, verduidelijkt Wels aan zijn spelers. Hij wordt niet voor niets weleens gekscherend Klaas Klopp genoemd, naar de Duitse oefenmeester van Liverpool.

Door Chris Meijer

“We willen op een zo hoog mogelijke intensiteit proberen te trainen, met druk op de bal. In wedstrijden hoeft dat van mij niet altijd”, legt Wels na de training uit aan Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie. De intensieve trainingen maken deel uit van de duidelijke visie en filosofie van Wels, waarmee hij bij TOP Oss werkt. Met succes, want na veertien wedstrijden, waarin onder meer gewonnen werd op bezoek bij FC Twente (1-2) en NEC (1-5), bezetten de Brabanders de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie met 27 punten. Daarmee is TOP Oss tot dusver een van de verrassingen van dit seizoen. “Als ik zeg dat het geen verrassing is, lacht iedereen mij uit. Van de punten die we tot nu toe gehaald hebben, zijn er vrij weinig gestolen. Dus wat dat betreft is het geen verrassing. Als ik kijk naar de kwaliteit die we in de ploeg hebben, vind ik het ook geen verrassing. Maar als je mij voor aanvang van het seizoen gezegd had dat we hier hadden gestaan na veertien wedstrijden, had ik dat niet meteen geloofd. Ik had verwacht dat een aantal ploegen boven ons zouden staan. Daar verwacht je ook ploegen als Roda JC Kerkrade, Jong Ajax, Jong PSV en NEC. Daarmee zeg ik niks geks over TOP Oss. Het is zeker een compliment, voor iedereen die hier een positieve bijdrage aan levert.”

Juventus

Toch noemt Wels de huidige positie een ‘logisch gevolg’ van de weg die in maart 2017 werd ingeslagen. De 45-jarige oefenmeester volgde destijds in eerste instantie de ontslagen François Gesthuizen op interim-basis op, waarna hij in de zomer definitief werd aangesteld als eindverantwoordelijke in Oss. Het eerste dat Wels deed toen hij aan het roer kwam te staan bij TOP, was de formatie op de schop gooien. In zijn ogen kregen de Ossenaren in seizoen 2016/17 veel te veel doelpunten tegen, waardoor hij besloot om met vijf verdedigers te gaan spelen. “Die keuze was geen luxe, maar uit noodzaak. Ik zag dat we de mensen voor deze speelwijze in huis hadden.” Wels hield ook na de zomer van 2017 vast aan het 5-3-2-systeem en bleef schaven aan de formatie. “Ik heb Juventus van een aantal jaar geleden in mijn achterhoofd gehouden. Het uitgangspunt is altijd geweest om minder doelpunten tegen te krijgen. Maar de backs moeten in balbezit middenvelders worden, waarmee ik die aanvaller minder wil compenseren. Als je alleen zorgt dat je minder tegendoelpunten krijgt, ga je geen wedstrijden winnen. Dan ga je hooguit minder wedstrijden verliezen.”

De opstelling van TOP Oss in de wedstrijd tegen Almere City (2-0).

TOP Oss eindigde vorig seizoen als vijftiende en zag afgelopen zomer met Istvan Bakx, Richard van der Venne (allebei Go Ahead Eagles) en Fatih Kamaci (Gümüshanespor) drie basisspelers vertrekken. Wels stelt dat het logisch is dat een club als TOP Oss spelers verliest die bovengemiddeld presteren. “Daar hebben we de complimenten voor ontvangen en het is voor die gasten geweldig dat ze in sportief en financieel opzicht een stap kunnen maken. Afgelopen zomer is er toch een basis hier gebleven en het is knap dat we dat hebben kunnen realiseren. Het is een wereld van verschil of je zeven of drie spelers moet inpassen in dit systeem. Het is een systeem dat niet zo heel veel voorkomt in Nederland, waardoor het wel prettig is als mensen van de hoed en de rand weten.” TOP Oss verwelkomde afgelopen zomer onder meer Bryan Smeets, Nick Olij, Ragnar Oratmangoen en Delano Ladan. “We hebben gekeken welke spelers we binnenboord moesten houden en waar we versterkingen nodig hadden, met de beperkte middelen die wij tot onze beschikking hebben.”

“Mensen vergeten weleens dat we een van de laagste begrotingen hebben in de Keuken Kampioen Divisie. Dat maakt het des te knapper, al staat dat los van visie en de speelwijze. Al had ik het dubbele te besteden, had ik nog steeds dezelfde intentie van spelen. Soms is het een beperkende factor dat we niet de spelers kunnen halen die we graag willen hebben, omdat een andere club meer te bieden heeft. Dat is ook het goed recht van een speler, omdat het uiteindelijk allemaal om de centen draait”, gaat Wels verder. Hij beaamt dat TOP Oss de afgelopen jaren stappen heeft gemaakt, onder meer met de renovatie van het stadion. “Je merkt dat de club in de lift zit en dat er een positieve sfeer heerst. Dat wordt uiteraard versterkt door de prestaties, want dat gaat hand in hand. Het is mooi om dit mee te maken, want we hebben dit altijd voor ogen gehad. Dit is niet komen aanwaaien, er is hard voor gewerkt en we moeten het zien vol te houden. Het zijn kleine stapjes die we als club maken. Deze club speelt 26 jaar betaald voetbal en heeft daarin vier keer de play-offs gehaald. We moeten niet gaan denken dat dit structureel kan. Als wij qua begroting niks kunnen veranderen, denk ik niet dat dit een structureel verhaal kan worden. Als wij altijd voor de play-offs willen spelen, zal er iets moeten veranderen.”

Lelijk eendje

Sinds de entree in het betaald voetbal, in 1992, eindigde TOP Oss nooit hoger dan de zevende plaats in de Eerste Divisie. In 2010 waren de Ossenaren bij de herinvoering van de degradatie uit de Eerste Divisie de eerste club die moest afdalen naar de Topklasse, al wist het na een seizoen alweer te promoveren. Het levert TOP Oss meer dan eens het stempel van ‘lelijk eendje’ of ‘grijze muis’ op. “Ik heb dat altijd als bloedirritant ervaren”, reageert de Brabantse oefenmeester. “Ik ben trots op mijn club en dan is het bloedirritant om te horen van iedere club die degradeert: Ja, volgend jaar moeten we naar Oss. Dat tergt mij en heeft me altijd getriggerd om dat te doen omdraaien. Als jij zo goed bent, moet je er maar voor zorgen dat je niet naar Oss hoeft. En als je dan toch in Oss bent, dan hoop ik dat je met de staart tussen de benen weer terug moet. Want ik vind dat je niet zo denigrerend over onze club hoeft te spreken. Ik snap dat het gedaan wordt, maar ik accepteer het niet.”

De cijfers van Klaas Wels als trainer van TOP Oss.

Wels kwam in 2010 bij TOP Oss terecht, toen Dirk Heesen hem aanstelde als assistent-trainer. Als voetballer speelde hij bij de reserves van FC Den Bosch en de amateurs van RKSV Schijndel en Blauw-Geel’38. In 2004 zette Wels op 31-jarige zijn eerste stappen in het trainersvak bij het tweede van Schijndel. Daarna combineerde hij zijn werk bij TOP Oss met het hoofdtrainerschap bij achtereenvolgens Festilent, Best Vooruit, SV Deurne, RKSV Nemelaer en RKVV DESO, alvorens hij in maart 2017 aan het roer kwam te staan in het Frans Heesen Stadion. Wels was destijds net anderhalf jaar in het bezit van het diploma coach betaald voetbal. “Je mag pas autorijden als je je rijbewijs hebt. Ik had geen achtergrond als profvoetballer, dat maakt het niet gemakkelijker. Alleen al om op de cursus betaald voetbal te komen. Ik ben blijven volharden in mijn mening dat ik de kwaliteiten heb om dit te doen. Daar heb ik in geïnvesteerd: tijd, energie, geld. Dat is een moeilijke weg. Trainer zijn is een mooi beroep, maar ook een veeleisend beroep. Ook voor het thuisfront, heel veel dingen draaien om mij en de club.”

“Ik heb altijd de ambitie gehad om op een zo hoog mogelijk niveau trainer te zijn, in het betaald voetbal. Dat het gelukt is, is mooi. Dat het nu goed gaat, is nog mooier. Maar de ambitie is er nog steeds. Het was voor mij heel duidelijk dat als ik ergens de kans kon krijgen, dat het wel bij TOP Oss zou zijn. Het heeft er allemaal voor gezorgd dat ik me ontwikkeld heb tot de trainer die ik nu ben. Dat is nog geen punt of een uitroepteken, maar een komma”, vervolgt Wels. Peter Bijvelds, algemeen directeur in Oss, bood hem de eerste kans als eindverantwoordelijke in het betaald voetbal. “Daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor, want ik weet dat er in het umfeld wat twijfels waren omtrent mijn persoon. Ik heb die kans ook zelf afgedwongen, want hij heeft me hier iedere dag zien werken als assistent. Hij heeft mijn ontwikkeling meegemaakt. Uiteindelijk is men tot de conclusie gekomen dat ik de juiste man was voor deze functie. Daar was ik hen dankbaar voor en blij mee, maar dat heeft ook meteen plaatsgemaakt voor een verantwoordelijkheidsgevoel. Want ik voel me verantwoordelijk voor de club en het team. Dat is hoe ik als persoon in elkaar zit. Als wij een wedstrijd verliezen, verliezen de spelers. Maar ik verlies dubbel. Ik reken het mezelf aan, ik beschouw iedere nederlaag als een persoonlijke nederlaag. Dat is niet altijd terecht.”

Het is tekenend voor het karakter van Wels, die ervan overtuigd is dat je door hard te werken het maximale kunt bereiken. Het is een van de verklaringen voor de huidige sportieve voorspoed van TOP Oss. “Ik heb begrepen dat dit de beste start ooit is geweest in het betaald voetbal. Dat is leuk, maar niet meer dan dat. Het gaat ons erom dat we iedere week een constant niveau weten te halen. Een constant goed niveau. Als wij ons niveau halen, zijn wij er van overtuigd dat we iedere wedstrijd een resultaat kunnen halen. Dat kan een 1-5 overwinning bij NEC zijn, maar ook een 0-0 tegen RKC Waalwijk. Het halen van de play-offs zou al een hoofdprijs zijn, honderd procent. Daarin kan alles gebeuren, maar zover kijken we nog niet eens. Onze focus ligt op de eerstvolgende wedstrijd.” Met de huidige vierde plaats ligt TOP Oss op koers om deze ‘hoofdprijs’ te pakken. “Je kunt me aan het einde van het seizoen vragen of dit het maximaal haalbare is. Ik hoop het niet. Maar dit is de sterkste Eerste Divisie waarin ik tot dusver heb gewerkt. Het geeft wat aan dat we tot dusver in elf van de veertien wedstrijden resultaat hebben behaald. Voorlopig hebben we de minst gepasseerde verdediging. We gaan het zien, ik ben tot op heden tevreden over de ontwikkeling van de ploeg.”