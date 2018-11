‘Brands kan bod van 68 miljoen euro tegemoetzien bij vertrek De Gea’

David de Gea geldt al jarenlang als een van de populairste spelers bij Manchester United, maar de kans is aanwezig dat de Spanjaard bezig is aan zijn laatste seizoen op Old Trafford. De doelman beschikt namelijk over een aflopend contract bij Manchester United, dat door een nog te lichten optie wel met een seizoen verlengd kan worden. De doelman weigert daarnaast, ondanks meerdere aanbiedingen van zijn werkgever, vooralsnog om die verbintenis te verlengen, waardoor een vertrek mogelijk onvermijdelijk wordt.

De sluitpost is naar verluidt niet te spreken over de sportieve vooruitzichten bij United en is aankomende zomer na acht jaar in Manchester wellicht toe aan een nieuwe uitdaging. Juventus zou bereid zijn om De Gea dit nieuwe avontuur te bieden en zijn club denkt er volgens berichten uit Engeland op dit moment over na of het na dit seizoen nog een flinke transfersom wil incasseren voor de viervoudig speler van het jaar.

The Sun bericht zondagochtend dat Manchester United alvast een vervanger voor De Gea op het oog heeft. Als het inderdaad van een transfer van de Spanjaard komt, moet Jordan Pickford de nieuwe doelman van het rode deel van Manchester worden. De 24-jarige Engelsman speelt sinds afgelopen zomer voor Everton en heeft een goede indruk achtergelaten met zijn optredens voor the Toffees en de Engelse nationale ploeg.

Everton betaalde Sunderland ruim een jaar geleden 28,5 miljoen euro voor Pickford en liet hem in september van dit jaar nog een tot medio 2024 doorlopend contract ondertekenen, waardoor technisch directeur Marcel Brands hoog in de boom kan gaan zitten. Manchester United verwacht echter dat een bod van 68 miljoen euro genoeg zal zijn om de veertienvoudig international los te weken van Goodison Park.