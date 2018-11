Miljoenenaankoop van PSV is op schot: ‘Ik wil er straks klaar voor zijn’

Maximiliano Romero gaf zaterdag zijn visitekaartje af bij PSV. De aanvaller scoorde in de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen Jong AZ twee keer en had daarmee een groot aandeel in de 3-1 overwinning op De Herdgang. Romero voelt dat hij ‘onderweg’ is, vertelt hij aan het Eindhovens Dagblad.

De negentienjarige Romero erkent dat hij vaker had kunnen scoren: “Laros (Duarte, red.) gaf me ook nog een goede bal en die had er in gekund. Maar ik ben blij met deze goals en de overwinning. Spitsen leven nu eenmaal van doelpunten en daarop ben ik zeker geen uitzondering. Ook ik leef van goals.”

Romero maakte in januari de overstap van Vélez Sarsfield naar PSV, maar mede door blessureleed speelde hij pas één wedstrijd in het eerste. Hij vertelt in het interview met de regionale krant dat het voor hem nog lastig is om in het Nederlands te communiceren, maar dat het ‘stapje voor stapje’ beter gaat.

“Ook op het veld is dat zo. De komende dagen ga ik weer goed trainen en steeds probeer ik weer een stapje omhoog te zetten, om straks klaar te zijn voor de minuten die in het eerste elftal kunnen komen.” Romero tekende in het Philips Stadion een contract tot medio 2023.