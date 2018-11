BBC negeert Ziyech en nomineert vijf kanshebbers voor prestigieuze award

De BBC heeft zaterdagavond de kandidatenlijst bekendgemaakt voor de award Afrikaans voetballer van het Jaar. Titelhouder Mohamed Salah (Liverpool) is opnieuw genomineerd en zal dit jaar moeten afrekenen met Medhi Benatia (Juventus), Kalidou Koulibaly (Napoli), Sadio Mané (Liverpool) en Thomas Partey (Atlético Madrid). Hakim Ziyech behoort ondanks een uitstekend jaar voor Marokko en Ajax niet tot de kanshebbers.

Ziyech speelde sinds het begin van dit kalenderjaar 38 Eredivisie-wedstrijden voor Ajax en was daarin goed voor 14 doelpunten en 13 assists. De 25-jarige middenvelder kwam in het eerste deel van 2018 niet in actie in Europees verband, maar maakt dit seizoen ook naam in de Champions League: in tien duels in het miljardenbal, verdeeld over de voorronde en de groepsfase, liet hij twee doelpunten en twee assists noteren. In de tien interlands die hij dit kalenderjaar speelde voor Marokko, scoorde hij vijf keer en bereidde hij twee treffers voor. Vrijdag leidde hij Marokko met twee goals nog hoogstpersoonlijk voorbij Kameroen (2-0).

Toch kunnen de bezoekers van de BBC op de website van de Engelse omroep niet stemmen op de Ajacied. Salah lijkt een goede kans te maken om zijn titel te prolongeren, al zal de Egyptenaar daarbij wel moeten afrekenen met Liverpool-ploeggenoot Mané. Beide aanvallers bereikten vorig seizoen de finale van de Champions League met Liverpool en zijn opnieuw bezig aan een prima voetbaljaargang. Salah was dit seizoen in zeventien officiële duels voor the Reds goed voor acht doelpunten en vier assists, terwijl Mané, international van Senegal, met zeven treffers en één assist in zestien optredens ook prima cijfers kan overleggen.

Benatia werd vorig seizoen met Juventus landskampioen van Italië en voert momenteel met la Vecchia Signora opnieuw de ranglijst van de Serie A aan. De Marokkaanse verdediger kwam vorig seizoen nog regelmatig aan spelen toe, maar is zijn basisplaats inmiddels kwijt: Benatia verscheen dit seizoen in de Serie A pas vijfmaal aan de aftrap. Competitiegenoot Koulibaly is bij Napoli een dragende speler: de verdediger uit Senegal miste dit seizoen in de Serie A nog geen minuut. Partey, zeventienvoudig international van Ghana, is met zijn 25 jaar de jongste kanshebber.