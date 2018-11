De Guzman: ‘Hij sloeg ineens zo in mijn gezicht, toen werd ik gek’

Jonathan de Guzman kwam in zijn eerste seizoen bij Napoli nog tot 23 wedstrijden, maar een buikblessure gooide in zijn tweede jaar in Napels roet in het eten. De Guzman kreeg last van een sporthernia, die niet als zodanig werd herkend door de clubarts van i Partenopei. De huidige middenvelder van Eintracht Frankfurt bleef vervolgens een tijd sukkelen totdat Napoli in de zomer van 2015 van hem af wilde. Nadat transfers naar het Sunderland van Dick Advocaat en het net gepromoveerde Bournemouth niet doorgingen, escaleerde het conflict met technisch directeur Cristiano Giuntoli volledig.

“Ik wilde eerst fit worden. Giuntoli werd echt kwaad, ging op de tafel slaan. Zijn assistent zei: ‘Luister, als je niet tekent, wordt hij echt kwaad. Als je niet tekent, ben je dood in Napoli, ga je niet meer spelen.’ De hele dag ging het zo door. Tot Giuntoli weg moest om andere deals te maken”, blikt hij terug in gesprek met de Volkskrant. Toen De Guzman na 1 september, de dag dat de transfermarkt op slot gaat, nog altijd bij Napoli zat, kreeg het conflict ook een fysieke kant.

“Ik zat in de kleedkamer en Giuntoli zei: ‘Hé, pezzo di merda, stuk stront, kom eens hier”, herinnert hij zich. De Guzman ging met de sportbestuurder mee naar de spelerslounge, waar de verwijten over en weer vlogen: “Hij sloeg ineens zo in mijn gezicht. Toen werd ik gek. We begonnen te vechten, stoelen vielen om.” Juan Camilo Zúñiga haalde de twee vervolgens uit elkaar en een zwaar aangeslagen De Guzman vertrok naar huis.

De veertienvoudig Oranje-international kreeg een dag later van de fitnesscoach te horen dat hij voortaan alleen rondjes moest lopen en ook Edoardo De Laurentiis, zoon van voorzitter Aurelio De Laurentiis, koos de kant van Giuntoli: “Daar had ik het jaar ervoor een normale relatie mee. Hij zei: ‘Jij gaat nergens heen, jij blijft hier, jij bent dood hier.’ Toen dacht ik: ‘nu ben ik helemaal verloren.” De Guzman liep, zonder dat hij hulp kreeg van zijn ploeggenoten, vervolgens vier maanden in zijn eentje rondjes, waarna Napoli erin slaagde om hem te verhuren aan laagvliegers Carpi en Chievo Verona.

Een operatie in München leidde er uiteindelijk toe dat hij snel van zijn sporthernia werd afgeholpen en De Guzman kon vervolgens zijn blik weer omhoog richten. Frankfurt pikte de geboren Canadees in de zomer van het afgelopen jaar transfervrij op in Italië en de 31-middenvelder voelt zich nu helemaal op zijn plek in de Bundesliga: “Het was ook de enige topcompetitie die ik nog niet had gehad. Ik heb het gevoel dat ik mijn beste voetbal speel”, glimlacht hij.