Koeman zorgt voor ‘totale metamorfose’: ‘Hij is helemaal in zijn element’

Het Nederlands elftal won vrijdagavond op overtuigende wijze met 2-0 van regerend wereldkampioen Frankrijk. Door doelpunten van Georginio Wijnaldum en Memphis Depay bleven de drie punten in De Kuip en heeft de ploeg van bondscoach Ronald Koeman de eerste plaats in de groepsfase van de Nations League voor het grijpen. Wim Kieft schrijft in zijn column voor De Telegraaf dat hij heeft genoten van Oranje. “Als je naar dit Nederlands elftal kijkt, kan je slechts één ding concluderen: wat een ongelooflijke progressie.”

Door de overwinning komt Oranje op zes punten uit drie wedstrijden. Als Nederland maandag minimaal gelijkspeelt in en tegen Duitsland, is het groepswinnaar in de Nations League. “Ik kan over veel spelers iets zeggen, maar het meest heb ik genoten van Gini Wijnaldum. Die heeft in het Nederlands elftal een totale metamorfose ondergaan sinds Ronald Koeman bondscoach is”, aldus Kieft. “Op de plek waar hij nu speelt, met twee man achter zich in de vorm van Frenkie de Jong en Marten de Roon, is hij helemaal in zijn element. Hij duikt in elk gat, hij zet druk, hij durft om elke bal te vragen en als beloning maakt hij dan de 1-0. Maar het belangrijkste is dat hij elke keer op die plek komt.”

Wijnaldum was volgens Kieft niet de enige speler die tegen Frankrijk van grote waarde was. “Memphis Depay was ook bepalend, heel dreigend vaak, maar af en toe duurde het net even te lang, Dan was het net alsof hij even te veel wilde. Wat me bevalt aan hem en de andere aanvallers is dat ze stuk voor stuk de bal willen hebben. Zelfs Ryan Babel heeft die drang. Misschien zijn Memphis en Steven Bergwijn meer getalenteerd, maar Babel dwingt veel af. En Bergwijn kan zich optrekken aan zo'n ervaren kerel als Babel.”

Kieft legt uit dat hij zich verbaast over Denzel Dumfries, die vorig seizoen nog bij sc Heerenveen speelde en pas sinds vier maanden meedraait op het hoogste niveau bij PSV en Oranje. Ook de manier waarop Frenkie de Jong speelde, maakte veel indruk op Kieft. “De hele wereld praat over deze jongen en dan zou het helemaal niet gek zijn als De Jong denkt: nu wil ik het ook laten zien tegen de wereldkampioen. Het is heel verleidelijk om dan zo, met alle risico’s van dien, te gaan voetballen. Maar dat deed hij dus niet. Hij was juist heel vast, zó belangrijk tegen een ploeg als Frankrijk wanneer de counter komt.”