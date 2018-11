‘PSV volgt tweevoudig Bulgaars international op de voet’

PSV heeft Kiril Despodov in het vizier, zo weet het Bulgaarse Tema Sport te melden. De Eindhovenaren volgen de 22-jarige aanvaller van CSKA Sofia naar verluidt al een tijdje en men was van plan om hem komende week te bekijken in de interlands van Bulgarije, tegen Cyprus (vrijdagavond) en Slovenië (maandagavond). Despodov is echter geblesseerd en heeft zich moeten afmelden voor de Bulgaarse ploeg.

Eerder was een afgevaardigde van PSV al aanwezig bij de stadsderby tussen CSKA Sofia en Levski Sofia, die Despodov en co met 0-1 verloren. Volgens het Bulgaarse medium is PSV niet van plan om snel een bod uit te brengen op de aanvaller. De Eindhovenaren willen Despodov eerst uitvoerig bekijken, alvorens er actie wordt ondernomen. Om die reden is men van plan om andermaal een scout naar Bulgarije te sturen, als CSKA Sofia het over drie weken opneemt tegen Ludogorets.

In januari schreef Voetbalzone een aflevering van de Talentscout over Kiril Despodov.

PSV is echter niet de enige club die de tweevoudig Bulgaars international op de voet zou volgen. Door Turkse media wordt Despodov gelinkt aan een overstap naar Trabzonspor, terwijl ook diverse Griekse en Italiaanse clubs hem op de korrel zouden hebben. Ook Legia Warschau zou in de markt zijn voor de aanvaller. Het contract van Despodov in de Bulgaarse hoofdstad loopt nog tot medio 2022.

CSKA Sofia nam Despodov in 2016 over van FC Litex Lovetch, waar hij de jeugdopleiding doorliep en zestienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal maakte. In de afgelopen twee jaar kwam hij tot 74 wedstrijden voor de legerclub, waarin hij 23 keer scoorde en 21 assists leverde. Dit seizoen kent Despodov met negen doelpunten en zes assists in zeventien duels een productief seizoen. Bij CSKA Sofia speelt hij samen met onder meer Edwin Gyasi, Janio Bikel en Steven Pereira.