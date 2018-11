Gudde: ‘Ik zat verbaasd te luisteren naar discussie over Ajax en PSV’

De clubs uit de Eredivisie slaagden er donderdag niet in om een akkoord te bereiken over hete hangijzers als een kunstgrasverbod en een nieuw competitieformat. Wel werden er afspraken gemaakt over de herverdeling van het geld dat uit de Europese bekertoernooien binnenkomt en het stimuleren van jeugdopleidingen en spelen op natuurgras. KNVB-directeur Eric Gudde spreekt van een ‘suboptimale oplossing’, die echter ‘beter is dan niets doen’.

“Voor het eerst is er nu eindelijk geschoven met mediagelden, dat is heel lang onbespreekbaar geweest. Het is goed dat er met Europese gelden solidariteit wordt betracht. Dat heb ik in Europa nog nergens gezien”, legt de voormalig algemeen directeur van Feyenoord uit in gesprek met Voetbal International. Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal van de KNVB, sprak eerder nog over een eigen plan van de voetbalbond voor het geval de clubs niet tot een akkoord zouden komen.

Volgens Gudde is dit echter lichtelijk uit zijn verband getrokken: “Hij bedoelde meer: stel dat het helemaal misloopt. Dat is nu niet het geval. Een aantal maatregelen dat nu wordt genomen, komt juist uit de koker van de KNVB”, vervolgt de bestuurder. De afgelopen weken is er veel gesproken over het kwaliteitsverschil tussen PSV en Ajax en de rest van de Nederlandse clubs.

Wat Gudde betreft, moeten deze nieuwe plannen ervoor zorgen dat de kwaliteit van de Eredivisie over de breedte toeneemt. Hij is echter ook van mening dat de andere clubs eerst naar zichzelf moeten kijken: “Afgelopen week heb ik met verbazing zitten luisteren naar de discussie over Ajax en PSV. Ik vind dat die hun huiswerk geweldig goed gedaan hebben afgelopen zomer. De rest van de clubs moet zich daar aan optrekken en niet andersom. Twee jaar geleden riepen we dat de nivellering zo'n probleem was, nou, ik heb liever deze situatie.”