Aubameyang boos op Gabonese voetbalbond: ‘Mensen gaan dat dan zeggen’

Pierre-Emerick Aubameyang maakt deze week geen deel uit van de selectie van Gabon. De aanvaller van Arsenal is met een rugblessure achtergebleven in Londen en is om die reden niet naar Afrika afgereisd voor het treffen met Mali in de kwalificatiecyclus van de Afrika Cup. De voetbalbond van Gabon communiceerde in eerste instantie niets over het ontbreken van Aubameyang, tot ongenoegen van de aanvaller.

In oktober verliet Aubameyang het trainingskamp van de Gabonese ploeg, na een meningsverschil over het vliegtuig waarin de selectie naar Zuid-Soedan moest reizen. Om die reden ontbrak de aanvaller in de interland met Zuid-Soedan (0-1) en men vreesde dat Aubameyang na dit akkefietje definitief afscheid zou nemen als international, temeer omdat er in het verleden meerdere problemen zijn geweest tussen de Gabonese bond en de sterspeler van het Afrikaanse land.

Het huidige ontbreken van Aubameyang in de selectie van Gabon zorgde dan ook voor de nodige speculatie. “Het is bizar. Iedere voetbalbond communiceert de reden van het ontbreken van een speler. In dit geval hebben ze een bericht ontvangen van de clubarts van Arsenal, waarin staat dat ik geblesseerd ben. Maar nog steeds hebben ze niks bekend gemaakt over de reden van mijn afwezigheid”, laat Aubameyang via Twitter weten.

“Mensen gaan zeggen dat Aubameyang geweigerd heeft om naar Gabon af te reizen. Het lijkt nu alsof ik om andere redenen ontbreek in de selectie, stelt de aanvaller. Daniel Cousin, voorzitter van de Gabonese voetbalbond, heeft later alsnog bevestigd dat Aubameyang inderdaad ontbreekt vanwege een rugblessure.