Kanté weigerde belastingontwijking en wilde ‘normaal salaris’

De laatste weken onthult Football Leaks via verschillende media documenten die spelers vaak in een negatief daglicht stellen. Het laatste verhaal van het klokkenluidersplatform laat echter een positief licht schijnen over de inborst van N'Golo Kanté, die in 2016 Leicester City inruilde voor een dienstverband bij Chelsea.

Mediapart bericht woensdag dat de middenvelder heeft geweigerd om een bedrijf op te zetten in belastingparadijs, een truc waardoor Chelsea normaal gesproken minder geld kwijt is aan salaris. De Frans international zou een deel van zijn gage van vijf miljoen euro uitbetaald gaan krijgen in Jersey, zodat de belastingen ontweken konden worden.

De kosten van de Engelse topclub zouden hiermee gedrukt worden, waarbij het belastingvoordeel kon oplopen tot een miljoen euro. De 27-jarige middenvelder ging in eerste instantie akkoord, ook omdat Chelsea benadrukte dat het 'volkomen legaal' was, maar wilde na wat bedenktijd geen risico's nemen. "Hij wil gewoon een normaal salaris", zo gaf zijn adviseur aan.

Bij de door Chelsea gewilde onderneming zou twintig procent van het salaris uit portretrechten bestaan, waarvan de helft naar Jersey zou gaan. Uiteindelijk kwam er een compromis. De imagorechten worden nu uitgekeerd via een Brits bedrijf, waardoor er vennootschapsbelasting betaald moet worden. Deze belasting zou gedeeld worden door Chelsea en Kanté.