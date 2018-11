Oranje-international maakt grote indruk: ‘Onze beste speler, zo simpel is het’

Nathan Aké maakt indruk bij Bournemouth. De 23-jarige verdediger maakte in de zomer van 2017 de defintieve stap van Chelsea naar the Cherries, nadat hij eerder al op huurbasis actief was bij Bournemouth. Bij de Premier League-club is de Oranje-international een belangrijke steunpilaar. “Hij is onze beste speler, zo simpel is het”, zegt Ryan Fraser, geciteerd door de Daily Mail.

De buitenspeler geniet van de kwaliteiten van Aké. “Ik geloof niet dat ik ooit een slechte wedstrijd van hem heb gezien. Hij heeft aangetoond dat hij een topspeler is. Ik weet niet waar hij naartoe gaat of wat er gaat gebeuren, maar momenteel zit hij bij ons. Hij is een van de beste verdedigers die ik ooit heb gezien”, aldus de viervoudig Schots international.

“Grote clubs moeten het zien”, beantwoordt Fraser een vraag op de mogelijke interesse van topclubs. "Hij speelt al aardig wat seizoenen bij ons en heeft veel wedstrijden achter de rug. Maar ik weet zeker dat, als hij nu bij Chelsea zat, hij ook zou spelen. We hebben geluk dat hij bij ons zit. Hij zorgt ervoor dat iedereen om hem heen beter speelt.”

“Hij heeft kwaliteiten aan de bal, maar ook als hij moet verdedigen. Hij is niet de grootste centrale verdediger, maar wint wel elk kopduel. We gaan het zien (waar Aké terechtkomt, red.). Zonder hem waren we niet zo goed. Dus zoals ik al zei: we zijn bij dat hij bij ons is”, aldus Fraser over Aké, die nog tot de zomer van 2022 vastligt bij de huidige nummer zes van de Premier League.