Juventus meldt zich aankomende zomer bij Marc Overmars

Jordan Lukaku gaat een nieuw contract ondertekenen bij Lazio. De verdediger ligt momenteel nog tot volgend jaar zomer vast in Rome, maar gaat binnenkort een verbintenis tot medio 2023 aan. (Diverse Italiaanse media)

Bayern München aasde op Jadon Sancho. De aanvaller ging echter niet in op het aanbod van der Rekordmeister en koos voor een dienstverband bij Borussia Dortmund. (BILD)

Technisch directeur Fabio Paratici, die in Joachim Andersen van Sampdoria een alternatief ziet, is niet van plan om in januari de transfermarkt op te gaan.