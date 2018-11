‘Bij Ronald Koeman weet elke speler: hier geen bullshit’

Glenn Helder is bijzonder gecharmeerd van Ronald Koeman als bondscoach. De voormalig aanvaller van onder andere Arsenal, Benfica en het Nederlands elftal denkt dat er met Koeman weer een bepaalde discipline terug is bij Oranje. In onderstaande video legt de viervoudig international uit waarom hij de toekomst met vertrouwen tegemoetziet.